Antallet af Airbnb-gæster i Danmark stiger og rundede en million i 2018. Tendensen kan koste job i provinsen.

Nye tal fra VisitDenmark viser, at over en million gæster brugte udlejningstjenesten Airbnb under deres ophold i Danmark.

Det er rekordmange og en stigning på 16 procent siden 2017, skriver erhvervsmediet Finans fredag.

Omkring 500.000 af Airbnb-bookingerne var lejligheder og feriehuse i København. Aarhus, Odense og Aalborg deltes om 100.000 af Airbnb-brugerne.

Brancheorganisationen Horesta, som repræsenterer hotel-, restaurant- og turistvirksomheder, advarer i Finans om, at det kan koste arbejdspladser i provinsen, hvis Airbnb tager stadigt større bidder af markedet.

For imens hovedstadens hoteller har oplevet stigende overnatningsantal og har nået rekordomsætninger de seneste 5-7 år, går det langsomt i landets mindre befolkede områder.

- Det betyder, at de små og mellemstore virksomheder uden for de store provinsbyer nu kommer under et forstærket pres, siger Kirsten Munch Andersen, politisk direktør i Horesta, til Finans.

- De har ganske enkelt ikke den samme modstandskraft som hotellerne i de større byer, advarer Kirsten Munch Andersen.

Så hvis tendensen om flere og flere Airbnb-gæster efterhånden når de mindre provinsbyer, vil konkurrencen ifølge Horesta kunne kvæle små overnatningssteder.

- Hvis den private udlejning får samme omfang i provinsen, som vi har set i vores største byer, så kommer det til at koste lokale arbejdspladser, siger Kirsten Munch Andersen til Finans.

/ritzau/