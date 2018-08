Lige nu burde det være højsæson for myg, men sommerens tørke har næsten udryddet alle de små blodsugende insekter. Det viser en ugentlig måling for uge 32 fra DTU Veterinærinstituttet.

»Vi havde en masse myg i foråret, men så begyndte tørken, og det har forhindret myggene i at yngle,« fortæller René Bødker, som er epidemiolog ved DTU Veterinærinstituttet.

Han forklarer, at myggene ikke kan yngle uden vand.

»Alle arter af myg er afhængige af vand til udvikling af deres laver. De yngler i små vandpytter og vandhuller, og hvis de tørrer ud inden larverne er udklækket, så kommer der færre myg her i højsæsonen,« siger René Bødker.

Fakta Myg i Danmark Der findes 30 arter myg i Danmark, der er fordelt i fem grupper: Husmyg: Vores største stikmyg som findes næsten over alt. Fordi de er store suger de meget blod, og kan lave nogle store myggestik.

Skovmyg: Findes i skove, haver og parker og udgør den største plage. Der er flest af dem i juni og juli.

Sumpmyg: Rundt om søer og damme kan de være en stor plage fra midten af juni til midten af august.

Fuglemyg: Stikker sjældent mennesker og er mest talrige sidst på sommeren og først på efteråret.

Malariamyg: Selvom malaria har været udryddet i Danmark i mere end 100 år, lever myggen stadig i Danmark. Kilde: myggenet.dk

DTU Veterinærinstituttet har siden 2011 holdt øje med antallet af myg i Danmark. Tallene viser et rekordlavt antal myg denne sommer.

Foto: DTU Veterinærinstituttet

Selvom René Bødker ikke forventer, at de seneste dages regnbyger vil få myggetallet til at eksploderer, siger han, at regnvejret kan give flere myg sidst på sommeren.

»Der går normalt noget tid før de udklækkes, så det er svært at forestille sig, at vi får et myggehelvede sidst i august. Men det ændrer sig hver uge, så vi må vente og se.«