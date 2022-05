Har du mulighed for at tage et par dages ferie i juni, så kan du komme på storbyferie i Europa til få penge.

Det viser et pristjek foretaget af Dansk Flyprisindex, som udgives af prissammenligningssiden travelmarket.dk.

Her har man analyseret flypriser til 10 europæiske storbyer i uge 24, som starter med mandag den 13. juni, og det viser sig, at den gennemsnitlige pris på en billet fra København ligger på 384 kroner.

Det er 25 procent lavere end for den tilsvarende uge i 2019 inden coronanedlukningen. Dengang var den tilsvarende gennemsnitspris på 513 kroner.

Fra Billund er prisen til de samme storbyer i den samme uge faldet med otte procent i forhold til 2019-tallene, så den gennemsnitlige pris nu er 494 kroner.

Blandt andet kan man ifølge travelmarket.dk komme fra Billund til Prag for 66 kroner, og det er det billigste, man nogensinde har registreret i pristjekket.

»Den intensive konkurrence mellem flyselskaberne fortsætter, og der er en overkapacitet af flysæder i markedet,« siger Ole Stouby, som er administrerende direktør hos travelmarket.dk, i en pressemeddelelse.

»Efterspørgslen i juni måned er ikke så stor som udbuddet, og det presser flypriserne ned i et rekordlavt niveau i uge 24,« vurderer han desuden.

Alle priser er for flyrejser tur/retur inklusive skatter og afgifter, og priserne er fundet den 17. maj, oplyser man.