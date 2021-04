Børns Vilkår fremrykker planer om at gøre Børnetelefonen døgnbemandet, efter at landsindsamling slog rekord.

13,6 millioner kroner. Så mange penge blev der indsamlet ved Børns Vilkårs landsindsamling den 21. marts.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Rekordmange danskere havde på forhånd meldt sig som indsamlere, og nu hvor pengene er talt op, står det klart, at årets resultat overgår alle forventninger.

Det indsamlede beløb er således 60 procent højere end ved sidste års landsindsamling, hvor der kom 8,5 millioner kroner i kassen.

- Det er helt fantastisk. Vi havde håbet og troet på et endnu bedre resultat end sidste år, men vi er oprigtigt overvældede over at mærke, hvordan folkeopbakningen til vores indsats for børn og unge er større end nogensinde, siger direktør Rasmus Kjeldahl.

Indsamlingsresultatet betyder, at Børns Vilkår nu har mulighed for at fremrykke planerne om at gøre organisationens telefonlinje Børnetelefonen døgnåben.

Det var planen, at dette først skulle ske i 2022, men nu bliver det muligt allerede i efteråret 2021. Børnetelefonen lukker i øjeblikket klokken 02.

- Det er en markant udvikling af Børnetelefonens tilbud, som vil gøre en stor forskel for de børn og unge, der har brug for en voksen, der lytter, i de sene nattetimer, siger Rasmus Kjeldahl.

Børnetelefonen blev oprettet af Børns Vilkår i 1987. Her kan børn ringe ind anonymt for at tale om små og store problemer med en erfaren rådgiver.

Organisationen har tidligere fortalt om, hvordan Børnetelefonen har fået væsentligt flere henvendelser under coronakrisen end tidligere. Blandt andet fra hjemsendte skoleelever, der føler sig ensomme.

Rasmus Kjeldahl er ikke i tvivl om, at de mange historier om børn og unges udfordringer under pandemien har spillet ind på årets resultat.

Det var femte gang, at Børns Vilkår afholdt landsindsamling. Næsten 11.000 danskere havde meldt sig til at hjælpe til.

/ritzau/