42 udenlandske indsatte er i år sendt til afsoning i hjemlandet. Det giver tiltrængt plads i danske fængsler.

Rekordmange udenlandske indsatte i danske fængsler er i år overført til deres hjemlande, hvor de skal afsone resten af deres dom.

Der er indtil videre i 2023 overført 42 indsatte, som tilsammen har op til 160 års fængselsstraf tilbage af afsoningen.

Det skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

Tre gange så mange er i år overført til afsoning i hjemlandet som i 2017. Og det er knap dobbelt så mange som i 2021.

Og det giver tiltrængt plads i danske fængsler, mener landets justitsminister, Peter Hummelgaard (S).

- Det er vigtigt, fordi vi i Danmark ikke har lyst til at give husly til udenlandske kriminelle. Deres fremtid ligger ikke i Danmark, og derfor skal de selvfølgelig så vidt muligt heller ikke afsone deres fængselsstraf her, siger justitsministeren.

Han peger på, at Kriminalforsorgen er "yderst presset" med både mangel på fængselsbetjente og fysisk kapacitet.

- Så hver udlænding, vi kan få til at afsone i sit hjemland, vil være en gevinst for fængselssystemet og for Danmark, fortsætter Peter Hummelgaard.

Sammenligner man tallene med overførte udlændinge, er udviklingen de seneste seks år, med undtagelse af 2019, opadgående.

Kriminalforsorgen peger på, at det blandt andet skyldes, at beslutningsprocessen, for hvorvidt udenlandske afsonere i danske fængsler kan overføres til afsoning i deres hjemlande, i 2021 blev flyttet fra justitsministeriet til kriminalforsorgen.

Peter Hummelgaard ser også det positive i, at overførselssagerne ligger tættere på dem, der også har kontakten med de indsatte.

- Derfor er det jo selvfølgelig utroligt positivt, at det er lykkedes Kriminalforsorgen at få flere til at afsone i deres hjemlande, siger han.

Men det er stadig et stykke vej til det endelige mål, hvis man spørger justitsministeren.

Tal fra Kriminalforsorgen fra sidste år viser, at 12,2 procent i de danske fængsler og arresthuse er udlændinge.

- Vi vil gerne have overført så mange som overhovedet muligt. Det er jo klart, at det i sagens natur nok er nemmere, når det er borgere fra EU-lande, end når det er uden for EU, siger Peter Hummelgaard.

Justitsministeren peger på, at regeringen har planer om at realisere den aftale, som Danmark har indgået med Kosovo, om at Kosovo skal huse et dansk fængsel.

Det skal være afsoningsstedet for kriminelle udvisningsdømte udlændinge, så de kriminelle, der ikke kan overføres til deres hjemland, skal til at afsone i Kosovo frem for i Danmark.

Om det er muligt at overføre domfældte i Danmark til afsoning i deres hjemland reguleres blandt andet af EU-regler, internationale konventioner og modtagerlandenes lovgivning.

