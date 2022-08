Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Energiselskabet Norlys har sendt de hidtil højeste acontoregninger ud til sine kunder.

»Gasprisen sætter i øjeblikket rekord på rekord, og det er virkelig kedelige rekorder,« siger Christian Ruhe, der er kommerciel direktør i Norlys' energiforretning.

»De høje priser skyldes flere ting. Udbuddet af gas er faldet drastisk, blandt andet fordi Europa lige nu kun får en fjerdedel af den gas fra Rusland, som vi fik på samme tidspunkt sidste år,« fortsætter han i en pressemeddelelse.

Prisen er steget fra 11,06 kroner pr. m³ gas i den seneste acontoperiode til nu at være hele 23,24 kroner pr. m³ gas.

Samtidig frygter man, at Rusland lukker helt for gassen, og det får prisen på gas til at stige yderligere.

»Mange forbrugere er i forvejen pressede over de stigende priser, og derfor er vi også kede af, at vi er nødt til at sende væsentligt højere regninger ud til vores kunder. Den gaspris, vi opkræver af kunderne, afspejler den pris, som vi kan indkøbe gassen til. Selvom kunderne oplever stigende gaspriser, betyder det altså ikke, at vores energiforretning tjener flere penge på gassen,« siger Christian Ruhe.

Norlys opkræver fire gange om året et acontobeløb. Acontobeløbet bestemmes ud fra kundens forventede forbrug og den forventede gaspris i perioden.

Gasprisen fastsætter Norlys ud fra, hvad gassen bliver handlet til på gasmarkedet.

»De store udsving på gasmarkedet i øjeblikket gør det ekstra svært at forudsige, hvad gasprisen bliver. Acontoprisen er vores bedste bud på, hvad gasprisen bliver de kommende måneder. Når vi hæver acontoprisen, er det for at minimere risikoen for, at kunderne får en stor efterregning, når vi laver årsopgørelser. Ender gasprisen med at blive lavere, får kunderne naturligvis pengene tilbage ved årsopgørelsen,« siger Christian Ruhe.