Det er en virkelig unik tid på boligmarkedet for tiden. Det har aldrig nogensinde været billigere at få et boliglån.

Fredag er der blevet sat to renterekorder, og der kan være endnu flere på vej. Det kan betyde, at 400.000 boligejere kan hente en gevinst.

Kursen på det 30-årige 1-procentlån med afdrag runder for første gang 99, og F7-renten er for første gang negativ. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Og det bliver bekræftet af cheføkonomen i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

»Det vilde ridt ned på renterne fortsætter på nærmest daglig basis,« siger Christian Hilligsøe Heinig ifølge mediet.

Derfor anbefaler man nu at få foretaget et servicetjek af ens fastforrentede lån for at finde ud af, om der skulle være noget potentiale i eventuelt at konvertere til en lavere rente.

Man kan eksempelvis konvertere fra 2 procent afdragsfri til 1 procent.

Det omhandler specielt de boligejere, som umiddelbart ikke har nogen planer om at flytte fra deres bolig foreløbig.

»Som altid skal man være opmærksom på, at der er omkostninger forbundet med konvertering, og en omlægning kræver, at man får indsigt i både fordele og ulemper og dermed kan træffe sit valg på et oplyst grundlag,« siger Christian Hilligsøe Heinig til Finans.

Situationen betyder også, at flere institutter er begyndt at tilbyde et 10-årigt lån med en rente på 0 pct.

Og på et tidspunkt kan det også ende med fastforrentede lån med en løbetid på 15 år.

Man melder også om, at flekslånene er meget billige. Her er F7-renten for første gang nogensinde gået i minus. Den er på -0,01 procent.