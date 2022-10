Lyt til artiklen

Hele 768.683 mennesker.

Så mange besøgende har indtil videre været en tur i den nordjyske forlystelsespark Fårup Sommerland i år.

Det skriver TV 2 Nord.

Dermed er 2022 allerede det bedste år nogensinde for parken.

Hidtil bedste år for det legendariske sommerland var 2013, hvor besøgstallet var på 656.904.

»Vi kan se tilbage på en helt enestående sæson, hvor vi allerede den 11. september rundede vores tidligere rekord fra 2013. Vi har derfor længe vidst, at vi ville nå et utroligt flot besøgstal i år, men at det skulle blive så højt, havde vi alligevel aldrig turdet håbe på inden sæsonen,« siger Niels Jørgen Jensen, administrerende direktør i Fårup Sommerland, til TV 2 Nord.

En af årsagerne til de ekstra mange gæster er den nye rutsjebane Fønix, som blev indviet i år.