2018 blev et fremragende turistår for de største turistattraktioner i Danmark. Med et besøgstal på hele 26,5 millioner på de 50 mest besøgte attraktioner blev den hidtidige rekord fra 2017 slået med 849.000 besøg.

Det viser en ny opgørelse fra VisitDenmark.

Og lad os bare slippe håndbremsen og udløse spændingen.

Ja, Tivoli er med næsten fem millioner besøg – helt præcis 4,854 millioner besøg – igen den absolut mest populære turistattraktion i Danmark.

Her er de 10 mest besøgte turistattraktioner i Danmark Besøg i 2018. Tallet i parentesen viser udviklingen i forhold til 2017. Tivoli: 4.854.000 (+10,9 %) Dyrehavsbakken: 2.400.000 (0,0 %) Legoland:1.700.000 (0,0 %) Zoologisk Have i København: 1.219.000 (+4,0 %) Botanisk Have i København: 822.000 (-15,3 %) Djurs Sommerland: 818.000 (+1,2 %) Louisiana: 756.000 (+15,0 %) Rundetårn: 700.000 (+3,0 %) Aquadome – Lalandia Billund: 682.000 (+0,1 %) Tivoli Friheden: 606.000 (+7,7 %) I alt: 14.557.000 (+3,25 %) Kilde: VisitDenmark

Og med en vækst i besøgstallet på solide 10,9 procent lagde den gamle have i hjertet af København yderligere afstand til nummer to på listen: Dyrehavsbakken nord for København.

Legoland i Billund indtager med 1,7 millioner besøg en sikker tredjeplads, mens Botanisk Have i København og Djurs Sommerland tager de næste pladser.

Ny i Top-10 er Tivoli Friheden i Aarhus.

2018 blev i det hele taget et godt år for de danske forlystelsesparker.

Her lagde hele 11,6 millioner danske og udenlandske besøgende nemlig vejen forbi de 10 største danske forlystelsesparker.

Samlet havde de 635.000 flere gæster end i 2017, og besøgstallet er steget for stort set alle forlystelsesparker.

Det fantastiske sommervejr i 2018 kan meget vel være en del af forklaringen på stigningen i antal besøgende i de danske forlystelsesparker, vurderer VisitDenmark.

I bunden af top-50 ligger H.C. Andersens hus og barndomshjem på Fyn med 122.358 besøgende.