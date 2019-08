Flyrejser har aldrig været billigere, end de er på nuværende tidspunkt i Danmark.

Det viser et pristjek, der er foretaget af prissammenligningssiden travelmarket.dk, som har fulgt prisudviklingen på flybilletter siden 2009.

Pristjekket viser blandt andet, at 15 flyafgange i uge 36 fra Billund og København aldrig har været billigere.

Derudover er to flyruter målt til de billigste priser nogensinde. Det drejer sig om København til Prag, hvor en returbillet koster 224 kr., og fra København til Sydney, hvor en returbillet kan fås til 5.199 kr.

At komme ombord på en flyver bliver billigere og billigere.

Prisdykningen vil forsætte

Gennemsnitsprisen på både europæiske og interkontinentiale flybilletter er faldet markant i både Billund og København siden 2012.

"Jeg tror, det er en tendens, der vil forsætte i resten af 2019 og et godt stykke ind i 2020, inden markedet nok vil stabilisere sig herefter," fortæller direktør for travelmarket.dk, Ole Stouby, til B.T.

Ole Stouby tilføjer, at de lave priser skyldes, at danskerne hellere vil bruge pengene på ferien end på en dyr flybillet, hvor man har meget benplads.

Interkontinentiale afgange er faldet med 36 % i uge 36, mens europæiske afgange er faldet med 39 % i samme uge.

Ole Stouby fra travelmarket.dk siger, at prisdykningen kan forsætte over et år endnu.

Nye spillere på markedet

Priskrigen mellem flyselskaberne skyldes, at der kommer flere selskaber på markedet.

"Der sket det de seneste fem-seks år, at mellemøstlige selskaber er begyndt at lave ruter fra København og Billund i et stort omfang, og det øger bare konkurrencen," siger Ole Stouby.

Ole Stouby fortæller som det sidste, at han er sikker på, man vil se en returbillet til f.eks. Prag til under i 200 kr. i den nærmeste fremtid.

Travelmarket.dk udgiver en liste med 10 billige rejsemål til populære destinationer hver fjerde uge.