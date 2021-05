I maj er hele syv børn, der er faldet fra enten vinduer eller altaner, blevet indlagt på TraumeCentret på Rigshospitalet. Sidste år blev kun én indlagt i samme periode.

»Vi ser til stadighed sager med børn, der falder ud af vinduer. Dem ser vi normalt 0-2 gange om måneden, men pludselig har vi oplevet en betydelig stigning i dette forår«, siger overlæge i Region Hovedstadens TraumeCenter på Rigshospitalet Søren Steemann Rudolph til Politiken.

Det sker altså kun cirka ni gange om året normalt. De fleste tilfælde ligger i sommerhalvåret.

I 2021 er det sket ni gange, allerede før sommeren er kommet til landet.

Søren Steemann Rudolph fortæller til Politiken, at der ikke er en særlig sammenhæng mellem sagerne. Udover at de alle er kommet til skade, og de fleste af dem er mellem halvandet og fire år.

Det drejer sig om helt almindelige familier, der har været uopmærksomme i et kort øjeblik.

Overlægen advarer derfor familier med altaner og tilgængelige vinduer. Det kan betyde både brækkede lemmer og skader på organer, uddyber han. Børn har nemlig mindre fedt og bindevæv end voksne, som betyder større risiko for skader.

Det anbefales, at man afholder sig fra at sætte ting op langs gelænderet på altaner, som kan bruges som afsæt for børn. Det samme gælder åbne vinduer.