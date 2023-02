Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sidste år kunne toldere gøre 'en række opsigtsvækkende fund' i blandt andet Københavns Lufthavn.

Fund, der vidner om, at kriminelle netværk forsøger at transportere og hvidvaske kontanter uden om myndighedernes søgelys.

Det oplyser Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

Af den fremgår det, at toldere ser flere kontanter i toldkontrollen end nogensinde før.

I 2022 har Toldstyrelsen tilbageholdt 38 millioner kroner i kontanter. Det er en stigning på 16 millioner kroner fra året før. Foto: Toldstyrelsen Vis mere I 2022 har Toldstyrelsen tilbageholdt 38 millioner kroner i kontanter. Det er en stigning på 16 millioner kroner fra året før. Foto: Toldstyrelsen

Sidste år tilbageholdt Toldstyrelsen cirka 38 millioner kroner, hvilket næsten er en fordobling fra 2021, hvor tolderne tilbageholdt omkring 22 millioner kroner.

Det er særligt blandt rejsende i lufthavne, at tolderne finder kontanter, fortæller kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund, i pressemeddelelsen:

»Vi har i 2022 haft en række opsigtsvækkende fund blandt andet i Københavns Lufthavn. I slutningen af september fandt vi 1,7 millioner kroner hos en rejsende og to dage senere 12,6 millioner kroner hos syv rejsende,« siger han og tilføjer:

»De store millionbeløb vidner om, at kriminelle netværk forsøger at transportere og hvidvaske kontanter uden om myndighedernes søgelys, og derfor holder tolderne et vågent øje på rejsende på vej til og fra Danmark.«

Hvis du rejser med over 10.000 euro, svarende til cirka 75.000 danske kroner, skal pengene angives til Toldstyrelsen.

Reglerne er lavet for at holde styr på pengestrømmene ind og ud af landet og for at forhindre blandt andet hvidvask, oplyser styrelsen.