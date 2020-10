Udenrigsministeriet skærper rejsevejledningen til Italien, Bulgarien, Polen og tre andre små lande.

Yderligere seks lande forsvinder fra den efterhånden korte liste over lande, hvor Udenrigsministeriet ikke fraråder alle ikke-nødvendige rejser.

Torsdag har Udenrigsministeriet besluttet at fraråde ikke-nødvendige rejser til Italien, Polen, Bulgarien samt småstaterne San Marino, Vatikanet og Liechtenstein.

Derudover udvides listen af svenske regioner, hvor der frarådes ikke-nødvendige rejser. Det gælder hermed for 12 ud af de 21 svenske regioner.

De fire nye Dalarna, Gotland, Jönköping og Östergötland.

Dermed bliver de seks lande og fire svenske regioner orange på Udenrigsministeriets kort over rejsevejledninger.

Det betyder ifølge Udenrigsministeriet:

- Risiciene er så alvorlige, at man bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Der er fire lande tilbage, som ikke enten er orange eller som Sverige har dele af landet, der er orange. Det er Cypern, Grækenland, Tyskland og Norge.

Hidtil har Litauen haft status som orange, fordi landet har indført 14 dages karantæne for alle, der rejser fra Danmark til Litauen.

Torsdag er smittetrykket dog steget i Litauen, så landet nu også har orange status som følge af et for højt smittetryk.

Udenrigsministeriet gør hver torsdag status for rejsevejledningerne til andre lande.

Et af de centrale elementer, som Udenrigsministeriet baserer sine rejsevejledninger på, er antal af smittede i et land. Bliver der over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere på en uge, bliver landet orange.

Tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse, ECDC, viser løbende udviklingen. Derfor var det klart allerede tirsdag, at Bulgarien og Italien ville krydse de danske myndigheders grænse.

Det samme stod klart for Liechtenstein.

/ritzau/