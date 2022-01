Allerede få øjeblikke efter at Mette Frederiksen dukkede op på tv-skærmen, skete der noget.

»Det var et vildt at opleve, hvordan der var en øjeblikkelig respons fra danskerne,« siger Martin Faber Smidstrup, country manager i rejseselskabet Sunweb.

For onsdagens udmelding fra den danske statsminister om, at restriktionerne forsvinder og hverdagen igen bliver normal lige om lidt, forplantede sig hurtigt til landet rejseselskaber.

Her kunne man mærkbart registrere en stigende aktivitet fra rejselystne danskere, inden Mette Frederiksen overhovedet havde talt færdigt.

Det er sådan noget som det her, der nu igen lokker danskerne. Her Falaserna på Kreta. Foto: LOUISA GOULIAMAKI Vis mere Det er sådan noget som det her, der nu igen lokker danskerne. Her Falaserna på Kreta. Foto: LOUISA GOULIAMAKI

Hos Sunweb betød det ekstra travlhed hos telefonerne.

»Det var som om, at de bare sad og ventede på at bestille deres næste rejse,« siger Martin Faber Smidstrup fra Sunweb:

»De sidste par år har været præget af en usikkerhed, men udsigterne til et åbent samfund i Danmark får nok flere til at føle sig trygge ved at rejse ud.«

Samme tendens var onsdag tydelig hos flere andre rejseselskaber.

Har du booket en rejse til udlandet i denne uge?

»Det har faktisk været meget voldsomt. Hvis vi sammenligner onsdag i denne uge med onsdag i sidste uge, så havde vi en stigning på 83 procent i salg af rejser,« som Mikkel Hansen, der er kommunikationschef hos Tui, formulerer det.

Også hos Spies strøg kurverne til vejrs, mens Mette Frederiksen fra kl. 18.30 aflyste coronaen som samfundskritisk sygdom. Her var der i tidsrummet fra kl. 18-20 en stigning i søgninger på selskabet hjemmeside med 39 procent i forhold til inden kl. 18. Sammenlignet med onsdagen før var stigningen på 30 procent.

Har du nogle store rejseplaner, som du har udskudt i flere år på grund af corona, men endelig tør realisere med de nye udmeldinger – og har du lyst til at fortælle om det, så skriv til Danm@bt.dk

»Og vi har i denne uge booket 23 procent flere rejser end i sidste uge, så effekten er tydelig,« siger Spies-kommunikationschef Sofie Folden Lund, der i forvejen i denne uge kunne registrere den bedste mandag og tirsdag i et år.

Der ser ud til at blive liv på de europæiske strande igen. Foto: COSTAS BALTAS Vis mere Der ser ud til at blive liv på de europæiske strande igen. Foto: COSTAS BALTAS

For udviklingen er faktisk kun gået i en retning i et stykke tid. Allerede siden nytår har de rejseselskaber, som B.T. har talt med, registreret markante stigninger i bookinger:

Hos Tui har man i sommerrejser i de første tre uger af januar solgt 297 procent mere end i de sidste tre uger af december.

hos Sunweb har der været en stigning i bookinger på 300 procent i slutningen af januar sammenlignet med begyndelsen af måneden.

Hos Spies har man oplevet en stigning på over 200 procent i bookinger i starten af januar.

Samtidig melder alle tre selskaber næstenudsolgt i forhold til den forestående vinterferie.

»Noget af det, jeg synes er meget interessant, er, at vi ser en stor stigning i salget af rejser længere frem i tiden, lige nu specifikt sommerferien. Danskerne har længe været bange for at bestille for langt frem i tiden, men nu er de tilsyneladende mere fortrøstningsfulde og rigtigt mange er inde og bestille sommerferie lige nu. Det er jo positivt,« siger Mikkel Hansen fra Tui.

Sofie Folden Lund fra Spies supplerer: »Sommeren sælger virkelig godt, så vi kigger ind i at øge kapaciteten. Danskerne er klar til at se andet end Danmark nu.«