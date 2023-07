Rejseselskabet Nazar har i øjeblikket 700 gæster fra Norden på Rhodos, mens de voldsomme naturbrande står på.

Af dem er 150 berørt af evakueringerne.

Det oplyser Kemal Yamanlar, direktør i Nazar, i en mail til B.T.:

»Hos Nazar har vi aflyst rejserne til Rhodos i weekenden, og vi fokuserer på tre ting: At finde indkvartering til alle evakuerede gæster. At finde værelser til de gæster, der kom til Rhodos, men ikke havde nået at komme til deres hotel. At få dem hjem, der skulle hjem i weekenden«, skriver han.

Lørdag og søndag aflyste man i alt 300 rejser som følge af de voldsomme naturbrande, der hærger på øen i øjeblikket.

Han tilføjer, at man har oplevet flere udfordringer undervejs.

Det har været udfordrende at nå alle berørte gæster og efterfølgende få dem samlet.

Endvidere har det også været vanskeligt at finde værelser til alle midt i højsæsonen. Nogle af Nazars gæster har været indkvarteret i idrætshaller og konferencelokaler.

Dem, som har fået aflyst deres rejse, vil blive kompenseret:

»Disse gæsters penge er begyndt at blive refunderet, og alle vil få deres penge tilbage i løbet af denne uge – så de kan se frem til deres alternative ferieplaner.«

