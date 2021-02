Det udskældte rejseselskab Detur har nu fået 14 dage til at tilbagebetale de kunder, der fortsat mangler at få deres penge refunderet for aflyste rejser grundet covid-19.

Hvis ikke kunderne har fået deres penge tilbage inden for tidsfristen, så bliver de smidt ud af deres brancheforening, Rejsearrangører i Danmark.

Brancheorganisationen gik ind i sagen efter at TV 2 Nord den 14. februar fortalte om Steffen Højgaard og Karina Ritter, der har 10.000 kroner til gode hos Detur, efter at deres rejse til Alanya fra Aalborg Lufthavn i maj 2020 blev aflyst af selskabet.

Parret havde på det tidspunkt samlet 196 familier, der tilsammen har 2,1 millioner kroner til gode. Efter omtalen på TV 2 Nord er der flere kunder der har meldt sig, så listen nu lyder på 240 familier, der har 2,7 millioner kroner til gode.

»Bestyrelsen i brancheforeningen har taget en dialog med Detur. Vi har nu stillet Detur et ultimatum. Betal de penge i skylder til jeres kunder i løbet af de næste 14 dage, ellers er I ikke en del af brancheforeningen længere. Nu håber vi, at der vil ske noget,« siger Henrik Speth, direktør i Rejsearrangør i Danmark, til B.T.

Han oplyser, at ud fra brancheforeningens synspunkt så skal man som medlem kunne garantere sine kunder, at man får det, som man har betalt for, ligesom kunderne skal være sikre på, at de får deres penge tilbage. Det fremgår også af loven, slår han fast.

»Vi bryster os af, at være en seriøs brancheforening med seriøse medlemmer. Det skal være et kvalitetsstempel at være medlem hos os. Som medlem skal man opføre sig ordentligt. Rejser man med et selskab, der er medlem hos os, så skal kunderne have vished om, at alt er, som det skal være,« siger Henrik Speth.

Han tror og håber på, at Detur får betalt deres kunder tilbage i løbet af de næste 14 dage.

I en pressemeddelelse skriver Detur:

»Vi er smerteligt bevidste om, at nogle af Deturs kunder har ventet længe på at få refunderet deres penge, og det er en uønsket og uheldig situation, som vi hos Detur ikke er tilfredse med.«

»Med de nye processer i kraft er formodningen, at alle refunderinger vil være afviklet senest i juli.«

»Vi er oprigtigt kede af det og undskylder over for alle de kunder, som har ventet på tilbagemelding og afklaring. Vi ønsker virkelig ikke, at vores kunder skal lide.«

I pressemeddelelsen udtrykker Detur ligeledes overraskelse over, at deres brancheforening, Rejsearrangører i Danmark, har truet med at smide dem ud.

»Vi er naturligvis bekymrede og er nødsaget til at stille spørgsmålet, hvad der har ført til deres beslutning.«