Rejserestriktionerne er forlænget frem til 5. april - efter påske.

Det betyder, at Udenrigsministeriet fortsat fraråder alle rejser til hele verden. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Samtidig er der et krav om at kunne fremvise en negativ test, der er maksimalt 24 timer gammel, for at komme på et fly til Danmark.

Når man ankommer til Danmark, er der samtidig et krav at gå ti dage i isolation.

Det kan dog forkortes, hvis man har fået taget to negative coronatest efter ankomst.

Regeringen besluttede 8. januar at fraråde alle rejser til hele verden. Det var på grund af frygt for smitte med de smitsomme coronavarianter - herunder den britiske og sydafrikanske.

Inden da frarådede man alle "unødvendige rejser" til hele verden.

