Verdens lande er fortsat malet orange på Udenrigsministeriets kort. Ikke-nødvendige rejser frarådes.

Danmark fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til hele verden.

Det viser opdaterede rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet torsdag.

Både Vatikanstaten og Finland opfylder kriteriet for lav smitte. Dog er Finland alligevel orange som følge af indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark

Vatikanstaten er derfor eneste sted i verden, hvor ministeriet ikke fraråder alle ikke-nødvendige rejser.

De to norske regioner Rogaland og Troms og Finnmark har derudover oplevet stigende smittetal. Derfor opfodrer Udenrigsministeriet nu til selvisolation, hvis man har opholdt sig i regionerne.

Udenrigsministeriet fraråder rejser til et land, hvis der er over 30 nye smittede om ugen per 100.000 indbyggere. Smittetrykket bliver målt som et gennemsnit over 14 dage for at mindske for store udsving.

I Sverige, Norge og Slesvig-Holstein i Tyskland gælder, at man kigger på smittetrykket på regionalt plan i stedet for hele landet.

I Norge er her fortsat fem regioner, der fortsat har under 30 smittede om ugen per 100.000 indbyggere.

Det drejer sig om Agder, Møre og Romsdal, Nordland, Trøndelag og Vestfold og Telemark.

Alligevel frarådes alle ikke-nødvendige rejser til hele Norge fortsat. Det gør de, fordi der er karantæne for rejsende fra Danmark og Færøerne.

Reglen om indrejsekarantæne frafalder dog for Færøerne natten til lørdag.

Dermed er hele Norge også orange, selv om de fem regioner i princippet er gule.

Udenrigsministeriet opdaterer ugentlig rejsevejledninger for lande i EU/Schengen samt Storbritannien. Det gøres på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut.

- Opgørelsen fra SSI viser, at smittetallet i syv lande er faldet i forhold til tallene fra sidste uge, mest markant i Irland, Belgien, Island og Nederlandene, skriver ministeriet om de nyeste tal i en pressemeddelse.

/ritzau/