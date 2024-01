At rejse er at leve. Og det er også dyrt.

Det sidste vil rejseportalen Momondo nu lave om på med en ny AI-funktion, der skal gøre det nemmere at finde de billigste rejsetidspunkter.

Det skriver Børsen.

»AI-tilføjelsen skal hjælpe dig med at finde ud af, hvornår det er billigst at tage hen til en bestemt destination, og hvornår man skal booke og give inspiration til selve destination,« siger Per Christiansen til mediet, der er marketingdirektør hos Kayak, som administrerer Momondo, i Europa, Mellemøsten og Afrika.

Den nye AI-funktion foreslår for kunderne, hvilke måneder det er bedst at rejse i.

Eksempelvis kan den fortælle, at det er billigst at rejse til New York i februar.

Modellen er en integration mellem ChatGPT og Momondos egen data.

Ifølge mediet foreslår modellen først, hvilken måned der er bedst at rejse i med information om eksempelvis flypriser, antal turister og lokalt vejr.

Efterfølgende fastlægges der datoer for turene.