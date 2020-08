Der har ikke været mange hår i suppen, for at bruge Søren Brostrøms udtryk, det første døgn med påbud om mundbind i den offentlige trafik.

Faktisk er det umiddelbart kun blevet til en enkelt bøde for at nægte at bære mundbind.

Påbuddet trådte i kraft lørdag.

Og meldingerne er umiddelbart positive fra DSB.

»Jeg vil tro, det var lidt usikkerhed og forvirring tidligt i morges, som gjorde, at ni ud af ti huskede det, men nu nærmer vi os ti ud af ti, fordi folk klart har taget imod det,« siger DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

I løbet af lørdagen havde de fleste brugere af tog, metro, bus og S-tog fanget budskabet om obligatorisk brug af mundbind.

Også om aftenen og natten, hvor B.T. var i den københavnske metro, så det ud til, at folk havde fanget påbuddet.

Den eneste bøde, der er blevet uddelt, faldt til en 24-årig mand fra Vejle.

På Odense Banegård blev han tilbageholdt af DSB-personale, da han gentagne gange havde nægtet at bruge mundbind.

Derfor blev politiet tilkaldt omkring klokken 21.15, og den unge mand fik en bøde på 2.500 kroner.

Påbuddet om brug af mundbind i den offentlige transport gælder for alle rejsende over 12 år. Påbuddet gælder så vidt frem til udgangen af oktober.