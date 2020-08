Fra onsdag skal passagerer i den offentlige transport i seks kommuner have dækket mund og næse af et mundbind.

Krav om mundbind i offentlig transport i seks østjyske kommuner træder i kraft onsdag og ophæves den 1. september.

Det fremgår af en bekendtgørelse på lovtidende.dk fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Kravet gælder i kommunerne Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens.

Man skal have mundbind på i bus, tog, letbane og på færger, og allerede når man venter på eksempelvis togperronen, skal man tage mundbindet på.

Det gælder også, hvis man står i en færgeterminal eller ved et letbanestoppested.

Desuden fremgår det af bekendtgørelsen, at mundbindet skal dække både næse og mund.

For resten af landet anbefales det, at man altid medbringer mundbind i offentlig transport. Dermed kan man tage det på, hvis det ikke kan lade sig gøre at holde den fornødne afstand.

Personale i den offentlige transport har ret til at afvise personer, der ikke bærer mundbind, sagde transportminister Benny Engelbrecht (S) på et pressemøde mandag, hvor han også kom med en opfordring:

- Rejs uden for myldretiden, overvej at tage cyklen. Det gælder om at få så mange som muligt til at rejse på forskellige tidspunkter. Hold afstand, hvor det er muligt, og husk den gode håndhygiejne.

- Man bør altid have et mundbind med sig på sin rejse. Mundbind er et supplement til de andre ting, sagde Engelbrecht.

Der er undtagelser fra kravet om at bære mundbind. Hvis man for eksempel er ældre og har demens eller fysiske eller psykiske svækkelser, skal man ikke have det på.

Desuden skal børn op til 12 år ikke have mundbind på, når de rejser.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har meldt ud, at man vil gøre alt for at sikre billige mundbind.

- Vi følger situationen nøje, både når det kommer til priser og leverancer. For det er åbenlyst, at krav om mundbind risikerer at have en social slagside, lød det mandag fra ministeren.

/ritzau/