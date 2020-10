Rejser man til Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, skal man vise en højst 72 timer gammel coronatest.

Personer bosat i højrisikolande, som rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, skal nu kunne fremvise en negativ coronatest. Det gælder også arbejdstagere.

Testen skal være foretaget senest 72 timer før indrejse. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse mandag.

Personer med bopæl i Norge, Slesvig-Holsten, Skåne, Halland eller Blekinge er ikke omfattet af kravet.

Med de nuværende smittetal er personer med bopæl i de resterende dele af Tyskland og Sverige ikke omfattet af kravet på nuværende tidspunkt, lyder det.

Kan man ikke fremvise en negativ test, der er taget inden for 72 timer før indrejsen, må man fra mandag regne med at blive afvist ved grænsen.

- De nye restriktioner vil dog i de første dage blive håndhævet med konduite, og man vil tage hensyn til, at borgerne skal have mulighed for at nå at indrette sig efter reglerne, skriver Rigspolitiet.

/ritzau/