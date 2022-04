Danskerne har for alvor genfundet deres rejselyst efter, at coronakrisen mere eller mindre satte en stopper for udlandsrejser.

En ny måling foretaget af Voxmeter viser nemlig, at markant flere danskere planlægger en rejse i den kommende tid.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

For bare tre måneder siden svarede 22,4 procent af danskerne, at de planlagde en udlandsrejse i løbet af den kommende tid. Men nu, hvor coronavirus ikke længere er betegnet som en samfundskritisk sygdom, er billedet markant anderledes.

Målingen viser nemlig, at hele 32,5 procent nu planlægger at rejse.

En ændring, som flere rejsebureauer kan mærke på salget af rejser, herunder Spies.

»Det er ret vildt. Vi har for eksempel oprustet med 25 procent i forhold til charterrejser i påsken, men vi har alligevel udsolgt,« fortæller Sofie Folden Lund, der er kommunikationschef i Spies, til mediet.

Ligesom Spies kan rejsebureauet TUI ligeledes mærke, at danskerne er klar til at pakke kufferten og komme ud at rejse. For allerede tilbage i januar, hvor meldingen lød på, at omikronvarianten var ved at aftage, steg tallet over solgte rejser.

Det er dog ikke kun inden for den kommende tid, at danskerne planlægger udlandsrejser.

Målingen viser nemlig, at danskernes generelle rejselyst er steget med mere end 250 procent inden for det seneste år.