De forhøjede smittetal flere steder i verden kan ende med at sætte en stopper for rejseplanerne hos de feriehungrende danskere.

»Den seneste uge har vi set, at nogle lande indfører restriktioner, enten fordi vores smittetal går op, eller fordi deres eget går op. Og det billede, må vi nok forvente, fortsætter,« siger Erik Brøgger, direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice, til TV 2.

Vi kan altså risikere, det bliver svært at rejse til udlandet den kommende tid.

Blandt andet skal danskere fra nogle regioner kunne fremvise negativ test for at rejse til Tyskland. Når man rejser til Norge, er der indført karantænekrav for ikke-færdigvaccinerede fra alle regioner på nær Region Syddanmark.

Erik Brøgger forventer, der vil komme flere af den slags restriktioner i fremtiden.

Årsagen til de stigende smittetal er til dels den smitsomme deltavariant, der breder sig flere steder i Europa.

Samtidig er der flere steder, hvor man har lempet på restriktioner. Det har givet smitten lidt mere plads til at brede sig.

Dog mener Erik Brøgge også, at man ikke skal male fanden på væggen. Snart er halvdelen af danskerne færdigvaccineret og så kommer tingene formentlig til at se lysere ud.