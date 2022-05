Siden corona tog bredte sig med lynets hast over hele kloden, har der været ualmindeligt stille ved rullebåndene i lufthavne.

Men det vender for alvor nu.

Aarhus Airport havde i april deres travleste måned siden januar 2020.

Det glæder administrerende direktør i Aarhus Airport, Brian Worm.

»Det er meget positivt, at flytrafikken er ved at få luft under vingerne for alvor. Vi mærker en stor rejselyst til direkte destinationer som blandt andet Malaga, London, Milano og Riga, men også stærkt stigende efterspørgsel på oversøiske ruter via København til Chicago, Los Angeles og San Francisco,« siger han.

I april måned rejste 34.234 passagerer gennem lufthavnen. Det er næsten ligeså mange som i januar 2020, hvor 34.936 kom igennem.

»Der er et opsparet behov for at komme ud at rejse, og det skal forløses nu, hvor verden ligger mere eller mindre åben igen,« siger Brian Worm og fortsætter:

»Vi er i rigtig god dialog med mange flyselskaber, som allerede er til stede i lufthavnen og andre selskaber, som er interesserede i at sætte nye destinationer på afgangstavlen i Aarhus Airport,« siger han.

Senest har lufthavnen indgået en ny aftale med Wizz Air, som starter flyvninger til Bukarest direkte fra Aarhus til september, og lufthavnsdirektøren lover, at der er mere i vente.

Før det herrens år 2020, havde Aarhus Airport et rekord år, hvor 500.000 rejste til og fra lufthavnen.

Og mange rejsende betyder faktisk noget også for medarbejderne.

»Den øgede rejseaktivitet giver god travlhed i lufthavnen, og medarbejderne er i højt humør over at kunne sende en masse glade rejsende i luften igen,« siger Brian Worm og afslutter:

»Det betyder også, at vi er i gang med at ansætte nye kolleger, så vi kan levere på højt niveau både på effektivitet og service. Her kan vi godt mærke, at der er rift om arbejdskraften i øjeblikket.«