På den ene side var han glad, på den anden side var han frustreret og vred.

Den administrerende direktør hos Bravo Tours, Peder Hornshøj, glæder sig nemlig over den ændrede danske rejsevejledning, der nu gør det muligt at rejse til en lang række lande i Europa i løbet af sommeren. Der er bare ét problem.

Meldingen kommer tre uger for sent.

»Nu er løbet kørt. Jeg ville have respekt for Mette Frederiksen, hvis hun dengang havde sagt, at man lige ville se tiden an. Men i stedet besluttede man at lukke os ned i tre måneder. For nu at lave det hele om. Det er uanstændigt. Og det er forfærdeligt at tænke på, at man ved at tage den beslutning har trukket tæppet væk under en hel branche,« siger han til Jyllands-Posten.

Han fortæller til avisen, at rejsebranchen i løbet af de sidste tre måneder har aflyst mere end 200.000 rejser og mistet en omsætning på 4,5 milliarder kroner.

Bravo Tours-direktøren kalder det for en 'kæmpefejl', da statsminister Mette Frederiksen den 29. maj lavede en rejsevejledning, der var gældende frem til 31. august, og som nu tre uger senere bliver ændret.

Ifølge Peder Hornshøj har Bravo Tours aflyst 32.000 rejser som konsekvens af coronakrisen, hvilket har betydet et tab for rejsebuerauet på 45 millioner kroner.

Det var torsdag, at det opdaterede rejsevejledning kom frem.

Her fremgår det, at man fra 27. juni kan rejse til og fra visse lande i EU, Schengenområdet og Storbritannien. Hvilke lande, der præcis er tale om, vil først blive præsenteret den 25. juni.

Her er det afgørende, at landet skal have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge.