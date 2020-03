Rejsebranchen fik slået det sidste søm i kisten, da Mette Frederiksen fredags aften meddelte, at de danske grænser er lukkede til og med den 13. april.

Landets to største rejseselskaber, TUI og Spies, har siden aflyst alle flyvninger indtil efter påske, og lige nu bliver der lagt en plan for at få de rejsende danskere hjem.

»Vi flyver ud med tomme fly og henter gæsterne hjem,« siger Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef i Spies.

»Vi tager de meste kritiske opgaver først. Det vil sige, at vi først informerer de folk, der skulle rejse i dag og sikrer, at de ikke møder op i lufthavnen,« siger hun.

TUI har lige nu ca. 3.7000 turister ude på ferie i verden. De skal efter planen rejse hjem på de planlagte datoer. Foto: Bax Lindhardt Vis mere TUI har lige nu ca. 3.7000 turister ude på ferie i verden. De skal efter planen rejse hjem på de planlagte datoer. Foto: Bax Lindhardt

B.T. har fået mange henvendelser fra danskere på ferie, som ikke ved, hvad de skal gøre, og som har svært ved at komme i kontakt med deres rejsearrangør.

»Hvis man sidder på Gran Canaria og har 14 dage til hjemrejse, så står man ikke først i køen lige nu. Vi forsøger at lægge et logistisk plan, så dem, der efter planen, skal rejse hjem de kommende par dage, også kommer hjem,« siger Lisbeth Nedergaard.

Meldingen fra både Spies og TUI er, at gæsterne som udgangspunkt skal rejse retur til Danmark på de planlagte datoer.

»Hvis man vil hjem nu, opfordrer vi til, at man kontakter sin rejseforsikring. Vi tager situationen alvorligt og følger Udenrigsministeriets vejledninger. Men der er ikke tale om en evakueringssituation, så derfor piller vi foreløbigt ikke ved hjemrejsetidspunktet,« siger Kiki Wiese, pressetalskvinde hos TUI.

Lige nu har TUI ca. 3.700 danske gæster ude i verden, som skal flyves hjem med TUI's egne fly.

Den største udfordring lige nu er at få det logistiske puslespil til gå op, fordi nogle lufthavne er lukkede, mens andre er i nødberedskab.

»Men vi oplever egentlig ikke, at der er gået i vores gæster. Vi forsøger at besvare alle deres spørgsmål,« siger Kiki Weise.

»Man skal tænke på, at nogle gæster rejste i går og har 14 dage tilbage af deres ferie. De skal fortsætte deres ferie, så længe vi ikke har får meldinger om andet,« siger hun.

Alle, der har bestilt rejser til de kommende måneder, kan enten få pengene tilbage eller ombooke til et senere tidspunkt uden beregning.