»Det er en kæmpe overreaktion.«

Sådan lyder det fra den administrerende direktør i Bravo Tours, Peter Hornshøj, efter Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på et pressemøde torsdag sagde, at han mener, at danskerne bør vente med at bestille deres sommerferie.

»Jeg synes, det er stukket lidt af til de varme lande. Han (Søren Brostrøm, red.) tager danskerne som gidsler. Vi bør stikke fingeren i jorden et øjeblik. Nu skal jeg ikke gøre mig til sundhedsfaglig person, men der er stadig flere, der dør af influenza, end der er døde indtil videre af coronavirus,« siger Peter Hornshøj

Han understreger, at man altid kan afbestille en pakkerejse, hvis der skulle opstå sygdom.

Direktør for sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. Foto: Philip Davali Vis mere Direktør for sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. Foto: Philip Davali

Myndighederne anbefaler da også, at man skal tegne en afbestillingsforsikring, hvis man ikke kan vente med at bestille sin sommerferie.

»Dette udvikler sig løbende. Bestiller man en rejse allerede nu til juli, så kan det være en helt anden situation senere hen. Både til det bedre eller værre,« sagde Brostrøm på pressemødet.

Bravo Tours anbefaler, som en række andre rejsebureauer, som B.T, har været i kontakt med, Udenrigsministeriets rejsevejledning.

I skrivende stund fraråder Udenrigsministeriet alle unødvendige rejser til store dele af Kina. I Italien opfordres danskere til at være ekstra forsigtige, mens rejsevejledningen for Spanien blot lyder, at man skal følge de lokale myndigheders anvisninger.

Ledende oversygeplejerske på infektionsmedicinsk afdeling Helle Ingmer ifører sig det beskyttelsesudstyr, som læger og sygeplejersker skal være klædt i, i tilfælde af at coronavirussen skulle sprede sig. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Ledende oversygeplejerske på infektionsmedicinsk afdeling Helle Ingmer ifører sig det beskyttelsesudstyr, som læger og sygeplejersker skal være klædt i, i tilfælde af at coronavirussen skulle sprede sig. Foto: Ida Marie Odgaard

Hos Spies mærker man også en stigende bekymring blandt rejselystne danskere – særligt efter det tirsdag kom frem, at en række danskere var kommet i karantæne på deres hotel på Tenerife. Her var en italiensk turist blevet smittet med coronavirus.

»Selvfølgelig er folk meget bekymrede, men der er også en meget stor fornuft blandt mange mennesker, der forholder sig til den aktuelle smittefare. For os er der ingen ændringer, vi forholder os primært til Udenrigsministeriets rejsevejledning, og det skal vores gæster også gøre,« siger kommunikationschef Lisbeth Nedergaard.

Sådan undgår du smitte Sikre en god håndhygiejne ved at vaske hænder med sæbe ofte og bruge håndsprit

Sørge for god fødevarehygiejne

Undgå kontakt med både levende og døde dyr på madmarkeder

Undgå tæt kontakt med personer, som virker syge (fx personer, som hoster)

Undersøge forholdene i det lokale sundhedsvæsen

Sørge for at hjemrejse i tilfælde af sygdom er dækket af rejseforsikring

Hos TUI mener man ikke, man kan forholde sig til Søren Brostrøms kommentar:

»Det er jo at underminere Udenrigsministeriets rejsevejledning. Derfor kan jeg ikke kommentere hans udmelding. Vi skal have noget mere håndgribelig data, før vi kan sige, hvordan det kommer til at påvirke danskernes sommerferie, ellers bliver det bare spekulation,« siger kommunikationschef Mikkel Hansen.

Sundhedsstyrelsen udsender plakater og informationsmateriale om coronavirus til danske lufthavne, fredag den 7. februar 2020. Foto: Philip Davali Vis mere Sundhedsstyrelsen udsender plakater og informationsmateriale om coronavirus til danske lufthavne, fredag den 7. februar 2020. Foto: Philip Davali

Torsdag kom det frem, at en dansker er blevet smittet med coronavirus. Han er sammen med sin familie blevet sat i karantæne i deres hjem i 14 dage. Familien vendte i mandags hjem fra en skiferie i Italien.

Cirka 82.000 er p.t. smittet med coronavirus, mens omkring 2800 indtil videre er døde på verdensplan.

Sådan gør du, hvis du mener, du er smittet: Har du symptomer på coronavirus og rejst i lande, hvor smitte spredes, skal du kontakte lægen per telefon. Symptomer på coronavirus er feber, hoste, synkesmerter og vejtrækningsbesvær.

Hvis du har disse symptomer og samtidig har opholdt dig i et af disse lande inden for de seneste 14 dage: Norditalien, Japan, Singapore, Hongkong, Sydkorea, Iran og Kina – så skal du kontakte din praktiserende læge eller lægevagten per telefon.

Det samme gælder, hvis du har haft tæt kontakt med en person, der mistænkes for at være smittet.

Hvis du møder op i den åbne konsultation hos de praktiserende læger, risikerer du at smitte andre.

Kontakter du i stedet lægen eller lægevagten per telefon, vil lægen ud fra samtalen beslutte, hvad der skal ske. Kilde: Dansk Selskab for Almen Medicin.

Har man symptomer – hoste og feber – efter at have været i lande med coronavirus, så skal man ringe til sin læge eller lægevagten, siger Brostrøm.

Han anbefaler desuden, at man gør hyppig brug af håndsprit.