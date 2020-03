Alle rejser til hele verden frarådes, og det kan føre til massefyringer for de ansatte i rejsebranchen.

Udenrigsministeriet har frarådet alle ikke-nødvendige rejser til hele verden.

Det kan fører til massefyringer hos de danske rejsebureauer, og at de i yderste konsekvens kan blive tvunget til at dreje nøglen om.

Det skriver Danmarks Rejsebureau Forening i en meddelelse.

Rejsebureauerne frygter samtidig, at danskere kan komme i klemme i udlandet, hvis bureauerne lukker.

- Branchen er i chok og har fra den ene dag til den anden fået revet tæppet væk under fødderne.

- Rejsebureauernes økonomi bliver ramt dobbelt hårdt, fordi pengene fosser ud med massive tilbagebetalingskrav fra rejsende, der ikke skal afsted på planlagte rejser, siger Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening og Henrik Specht, direktør i Rejsearrangører i Danmark i en fælles meddelelse.

De kommer samtidig med et fælles opråb til regeringen og Folketinget om at holde hånden under de ansatte i branchen.

Rejsebureauerne foreslår blandt andet, at staten helt ekstraordinært må kompensere dem for de massive tilbagebetalingskrav.

/ritzau/