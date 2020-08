Covid-19 satte en stopper for en ferie til Grækenland i maj, men Lars Kristian Jensen fik kyndig vejledning af en rejsekonsulent hos Apollo Rejser til at finde en ny destination. St. James' Hotel på Rhodos var lige stedet for ham, og alt skulle være tip-top på stedet.

Kyndige var de på området før pandemien, men mangelfuld information om hotellet og områdets mange restriktioner ødelagde ferien for Lars.

»De fortalte ingenting på forhånd. Det er jo blandt andet det, man betaler et rejsebureau for at vide,« fortæller han til B.T.

Han mener, at de om nogen burde vide, hvad det er, man kommer ned til. I stedet modtog han blot en standardbesked med sin ordrebekræftelse om, at noget kan være anderledes i området.

Rejsen til Rhodos blev langt fra som forventet for Lars Kristian Jensen. Foto: Vibeke Toft Vis mere Rejsen til Rhodos blev langt fra som forventet for Lars Kristian Jensen. Foto: Vibeke Toft

På ferien kunne Lars ikke bevæge sig frit rundt med sin partner, men skulle fragtes rundt med taxa og bus til alt. Rengøringen var nedsat til to gange om ugen, og flere faciliteter var lukket ned.

»Man skulle da netop tro, at rengøringen skulle være i top grundet corona,« siger han.

Den lokale guide mente, at han selvfølgelig havde fået forklaret dette. Men det var ikke tilfældet.

Da Lars undersøgte stedet, var der ingen info på Apollos hjemmeside eller i hans kvitteringer, men pludselig dukkede de op på hjemmesiden, efter Lars havde italesat problemerne til rejsebureauet.

På venstre side ses de informationer Lars Kristian Jensen fik før afrejse. Til højre ses de informationer, som Apollo lagde på deres hjemmeside efter han var taget afsted til Rhodos. Foto: Emilie Rieder Vis mere På venstre side ses de informationer Lars Kristian Jensen fik før afrejse. Til højre ses de informationer, som Apollo lagde på deres hjemmeside efter han var taget afsted til Rhodos. Foto: Emilie Rieder

»Det lugter langt væk af, at de bare skulle have en masse derned og fylde hotellet op,« fortæller han.

På hotellet var håndklæder fjernet, og restauranter i området var lukket. Der var langt til den nærmeste af slagsen, der havde åbent. Generelt var alle de forhold, som Lars havde glædet sig til at benytte, forringet.

»Hele vores ferie på Rhodos var den værste ferie, jeg nogensinde har haft. Og jeg har alligevel prøvet en del,« siger han

Da Lars efterfølgende ville dele sin oplevelse med kommende gæster på stedet, havde Apollo lukket ned for deres service angående anmeldelser.

Poolområde fra et andet græsk hotel. Foto: Vibeke Toft Vis mere Poolområde fra et andet græsk hotel. Foto: Vibeke Toft

Lars ville have gjort det igennem Apollos ‘Mondo Local,’ der er håndplukkede hoteller af rejsebureauet. St. James' Hotel er en af disse, men de lukkede ned for muligheden for dette.

Det undrer ham derfor ekstra meget, at de lige netop på et hotel, Apollo selv reklamerer for og har et stort tilhørsforhold til, ikke kender de mange restriktioner.

Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver inden for miljø og transport i Forbrugerrådet Tænk, forklarer, at rejsebureauet skal komme med en række oplysninger før afrejse, men restriktioner er ikke af dem.

»Der vil nok ikke være meget at komme efter på grund af nogle restriktioner i området,« fortæller hun og fortsætter:

»Han har bestilt rejsen kort før afrejse, så det vil være svært at argumentere for, at han ikke var bekendt med, at der kunne være corona-restriktioner,« siger hun.

Hun forklarer dog, at rejsebureauer skal markedsføre sig ærligt, så forventningerne stemmer overens mellem kunder og bureau.

En anderledes god sag har Lars, hvad angår rengøringsforholdene.

»Hvis rengøringsstandarden ikke har været god nok, eller han har fået ture aflyst, så vil han kunne klage til Pakkerejseankenævnet over de mangler,« fortæller den politiske rådgiver.

Til det problem har Lars allerede fundet løsningen. Han har købt det, han selv kalder en erstatningsrejse. Her er alle restriktioner beskrevet på forhånd.

»Den er bestilt til Kreta hos et andet rejsebureau. Der kan de godt informere om forholdene og gøre rent hver dag,« slutter han.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Apollo.