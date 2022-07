Lyt til artiklen

Op mod 1000 piloter i SAS har siden mandag været i strejke. Det giver betydelige udfordringer for de rejsende, men det har også store konsekvenser for rejsebureauer som Sunweb.

Indtil nu er mere end 6000 af Sunwebs kunder påvirket af strejken, og tallet vokser med 2000 hver dag.

Man har måtte tage både busser og både i brug for at fragte de mange påvirkede kunder hjem og ud. Fortsætter strejken vil endnu flere få aflyst deres afgange, skriver rejsebureauet i en pressemeddelelse.

»Det er en ærgerlig og ikke mindst hård omgang, men jeg er glad for at kunne sige, at vi har formået at finde alternative løsninger, for de af vores kunder, der skulle hjem fra ferie. Nogle har måtte rejse hjem en dag før eller forlænge ferien med et par dage. Selv busser og både er kommet i spil for at løse kabalen,« siger Mattijs ten Brink, ceo ved Sunweb Group.

En anden udfordring er, at officielt aflyser eller bekræfter SAS deres flyafgange med kun én dags varsel, lyder det.

Dog skulle det ifølge Sunweb blive lettere at få et fly hjem i næste uge, da der i strejkens første uge ikke er fløjet særlig mange ud.

Samtidig understreger de, at pladser hos alternative fly begynder at være en knap ressource for dem.

»Jeg kalder på begge parter for at finde en løsning hurtigst muligt, da strejken har store konsekvenser for både branchen og feriegæsterne,« siger Mattijs ten Brink.

SAS-piloterne indledte mandag en strejke, da forhandlingerne om en ny overenskomst brød sammen i Stockholm.