»Vi må bare sige, at folk køber i stor stil. Vores salg er eksploderet, og det går helt amok.«

Peder Hornshøj, administrerende direktør i rejsebureauet Bravo Tours, kan næsten ikke tro fredagens salgstal.

Klokken 16 opdaterer Udenrigsministeriet sine rejsevejledninger, og ud for næste fase i genåbningsplanen vedrørende rejser kommer der lempelser på rejseområdet.

Sagt med andre ord: Efter alt at dømme bliver danskere ikke længere frarådet rejser til en lang række lande, og det kan ses i de førnævnte salgstal, jubler Peder Hornshøj:

Arkivfoto. Spanske feriestrande kan – muligvis – få dansk besøg til sommer. Foto: ALBERT GEA Vis mere Arkivfoto. Spanske feriestrande kan – muligvis – få dansk besøg til sommer. Foto: ALBERT GEA

»På en time og 20 minutter har vi solgt 150 rejser. Omkring 110 af disse er decideret sommerferierejser. Det er sgu meget godt, for det er rigtig mange rejser.«

»Det er også kommet bag på os. Jeg har været nødt til at kalde tre ekstra på arbejde, fordi det gik helt bananas,« forklarer Peder Hornshøj, da B.T. taler med omkring klokken 10 fredag formiddag.

Senere fredag lemper Udenrigsministeriet sine krav til, hvor højt et smittetryk der må være i et land eller område, før ikke-nødvendige rejser dertil frarådes, og man skal gå i karantæne ved hjemkomst.

Et af Udenrigsministeriets kriterier for, hvornår man kan åbne for karantænefrie rejser til et land eller en region, er, at der inden for de seneste syv dage skal have været færre smittede end 60 pr. 100.000 indbyggere i landet eller regionen. Den hidtidige grænse er gået ved 30 pr. 100.000.

Fase 3 i genåbningsaftalen Fra 14. maj træder nye rejsevejledninger i kraft. Se dem herunder: Incidensgrænsen for at åbne/lukke gule og orange lande/regioner i EU- og Schengenlandene hæves fra de hidtidige 20/30 til 50/60 (100.000/7 dage)

Kravet om at have et anerkendelsesværdigt formål afskaffes for alle udlændinge med fast bopæl i orange EU- og Schengenlande. Det betyder, at bl.a. turister fra EU- og Schengenlande vil kunne indrejse. Dog vil de fortsat være omfattet om test og isolation efter indrejse. Dette gælder dog ikke vaccinerede eller tidligere smittede.

Kravet om test forud for ombordstigning på fly fra gule lande og regioner bortfalder. Personer, der rejser fra et gult land eller en gul region i EU og Schengen, skal ikke vise negativ test for at komme ombord på flyet hjem. Dog vil der fortsat være krav om test, når man lander i Danmark.

Kilde: Udenrigsministeriet.

Det åbner for rejser til Spanien, Grækenland og Portugal, hvor der regionalt er incidenstal under de maksimale 60. Det er også de feriemål, danskernes øjne er rettet mod gennem Bravo Tours.

Samme tendens ser man hos Spies, hvor især Mallorca er et hit:

»Vores afgange fra København blev udsolgt i sidste weekend, da de her tal kom frem, og vores afgange fra Billund blev næsten også udsolgt. Vi måtte sætte et større fly ind i København for at kunne levere til det behov, der findes lige nu,« siger administrerende direktør Jan Vendelbo til Ritzau.

Peder Hornshøj forventer, at interessen for ferieophold i udlandet blot vil tage til.

»Reglerne har egentlig været klare, men nu er det klart og tydeligt, at der bliver åbnet. Det er, som om der er blevet trykket på en knap.«

»Jeg formoder, der er et par millioner, som ikke har vidst, hvad de skulle og måtte gå efter. Det gør de nu. Så stemningen er høj, og nu bliver der pres på, hvilket vi selvfølgelig er glade for,« lyder den opmuntrende melding fra Bravo Tours.

Udenrigsministeriet vil fredag klokken 16 opdatere rejsevejledningerne.

Rejsevejledningerne er en del af den plan, som Folketingets partier, med undtagelse af Nye Borgerlige, nåede til enighed om i april. Heri lyder det, at lempelserne lempes i planens tredje fase fra i dag, 14. maj.