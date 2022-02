Det første danske rejsebureau har valgt at stoppe ethvert samarbejde med Rusland som reaktion på invasionen i Ukraine.

'Boykot Rusland,' lyder overskriften på et Facebook-opslag, som det danske rejsebureau Albatros Travel har slået op.

'I lyset af Putins ensidige, aggressive invasion af det fredsommelige Ukraine og tilsidesættelse af folkeretten og samtlige internationale konventioner, har vi besluttet at indstille alle rejser, betalinger og ethvert samarbejde med Rusland indtil videre,' lyder det videre.

Opslaget har lynhurtigt fået stor opbakning med over 2.000 likes, hvor kommentarerne blandt andet lyder:

'Sådan, tak for at I selvstændigt tager ansvar' og 'Dejligt med resolut handling.'

Ejer og stifter af Albatros Travel, Søren Rasmussen, fortæller til Standby.dk, at han fordømmer Ruslands præsident og det russiske styre.

»Vi kan ikke sende folk til en krigsførende nation. De er nogle dumme svin, og vi kan ikke arbejde med den slags mennesker,« fortæller Søren Rasmussen til mediet.

Albatros Travel oplyser desuden, at alle bestilte rejser vil blive refunderet eller ombooket til andre destinationer.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har søndag meddelt, at Danmark fra midnat mellem søndag og mandag lukker det danske luftrum for russiske fly inklusiv privatfly.

Det samme har resten af EU valgt.

Jeppe Kofod opfordrer samtidig til, at hvis man skal rejse til Danmark fra Rusland med fly, så skal man skynde sig.

»Det er russiske fly, vi forbyder at flyve ind. Så tager man et dansk fly eller et europæisk fly, så kan man måske flyve hjem. Men tingene ændrer sig meget hurtigt, og vi må imødese, at Putin kan finde på at svare igen,« lød det.