Rejsebranchen har været hårdt ramt under coronakrisen, men den tid er slut nu – i hvert fald, hvis man spørger ejeren af rejsebureauet Blixen Tours.

Efter kun otte uger måtte de melde udsolgt af deres nye satsning, hvor man på omkring ti timer kan flyve direkte fra København til en uges ferie på Maldiverne.

Det hele koster 25.000 kroner per person – eller mere. Den dyreste pakkerejse koster omkring 100.000 kroner per person.

»Det er første gang nogensinde, man kan flyve direkte til Maldiverne,« lyder det fra Heine Sørensen, der er den ene af to ejere i virksomheden. Den anden ejer er hans søster, Henriette Sørensen.

Og Heine Sørensen er meget glad for, at salget er gået så godt. Blixen Tours har eksisteret i cirka 18 år, og det er første gang, at man har meldt udsolgt på en pakke rejse efter så kort tid.

Det første fly til Maldiverne sendes afsted fredag fra København. De rejsende skal flyve med et Airbus A350 fly fra Qatar Airways, hvor der er plads til 327 mennesker.

Rejsebureauet har en filial i Norge, hvor man fra Oslo også sender et fly kurs mod Maldiverne i Det indiske Ocean afsted fredag. Begge fly kommer retur søndag morgen ugen efter.

Rejsen med Qatar Airways-flyet er blandt andet dyr, fordi flyene skal flyve tomme fra Qatar til København og Oslo. Mange af de rejsende er fra områder nord for København.

Den store succes gentager sig forhåbentlig for Blixen Tours, der har seks ture i vinterferien og det samme i påsken.