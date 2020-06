Akropolis. Solskin. Fetaost.

Det er blot noget af det, man kan nyde godt af, hvis man suser afsted på ferie til Athen i Grækenland.

Og det er lige præcis det, Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, har planer om engang i juli måned. Han trænger til at slappe af efter at have ‘arbejdet konstant i fire måneder’.

Han er således en af de danskere, der ikke har tænkt sig at følge Udenrigsministeriets rejsevejledning.

»Som udgangspunkt vil jeg gerne følge landets love og regler. Men der er bare ingen god forklaring på, hvorfor man ikke skal tage til Grækenland. Havde vejledningen været sundhedsfagligt funderet, var det fair nok. Men det er mere mit indtryk, at den er baseret på et forsigtighedsprincip,« siger Lars Thykier, der tager hustruen med på rejsen.

Det var i slutningen af maj, at Udenrigsministeriet ændrede rejsevejledningen fra orange til gul for Norge, Island og Tyskland, så man fra 15. juni gerne må rejse til de lande.

For de resterende lande i verden frarådes alle ikke-nødvendige rejser fortsat. En vejledning, der foreløbigt gælder frem til 31. august.

Lars Thykier påpeger desuden, at smittetrykket er mindre i Grækenland end i Danmark, og han er derfor langt fra bekymret for at blive smittet med covid-19.

Rejsevejledningen - det må du, og det må du ikke Den 29. maj meddelte regeringen, at rejsevejledningen til Tyskland, Norge og Island blev lempet fra 15. juni. Her gik disse tre lande fra at være orange til at være gule. Det betyder, at man kan rejse ud, men at man fortsat skal være opmærksom på sin sikkerhed og holde sig opdateret om situationen, ligesom man fortsat frarådes at opholde sig i byområder med 750.000 indbyggere eller derover. For resten af Europa og verden frarådes som minimum fortsat alle ikke-nødvendige rejser foreløbigt frem til den 31. august. Udenrigsministeriet baserer genåbningen af rejsevejledningen på tre kriterier: Et forsigtighedsprincip, så vi kan forebygge, at danske rejsende tager smitte med tilbage til Danmark.

Smitterisiko for danske rejsende.

Lokale rejserestriktioner i udlandet, som f.eks. indrejseforbud og karantæneregler. Kilde: Udenrigsministeriet

»Man får jo mundbind på i flyet, og i lufthavnene er der også taget forskellige forholdsregler. Man kan desuden beskytte sig selv ved ikke at vælge den allermest proppede restaurant. Det eneste sted, hvor det måske kan blive et problem, er ved de store turistattraktioner som for eksempel Akropolis, men der kan man jo også tage mundbind på og ellers bruge sin sunde fornuft,« siger han.

»Jeg kan jo også blive testet, når jeg kommer hjem, selv om behovet for det sikkert er begrænset,« siger direktøren.

Han håber, at Udenrigsministeriet beslutter at skubbe datoen frem for alle de lande, hvor der lige nu lyder en officiel advarsel mod alle ikke-nødvendige rejser.

Sundhedsministeriet har ikke ønsket at kommentere Lars Thykiers beslutning.