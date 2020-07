DUF-Rejser aflyser næste tur til Sunny Beach i Bulgarien grundet rejsevejledninger. Gæster bliver kompenseret.

Rejsearrangøren DUF-Rejser er pludselig blevet sendt på overarbejde, efter at Udenrigsministeriet torsdag har opdateret sine rejsevejledninger.

Fra på lørdag frarådes alle ikke-nødvendige rejser til Bulgarien, hvor DUF-Rejser arrangerer ture til det populære festområde Sunny Beach.

På grund af de nye rejsevejledninger er rejsearrangøren nødt til at aflyse turen for cirka 140 gæster, som skulle være fløjet til Sunny Beach onsdag i næste uge.

»Dem er vi i fuld gang med at kontakte nu, i forhold til at deres rejse desværre er blevet aflyst, og at vi vil betale dem tilbage for deres rejse hurtigst muligt,« siger Anders Marcuslund, der er direktør for DUF-Rejser.

I forvejen har DUF-Rejser et andet hold på cirka 140 gæster i Bulgarien. De fløj fra Danmark onsdag i denne uge og skal være der en uge frem.

For dem ændrer de nye rejsevejledninger ikke noget, fortæller direktøren.

Udenrigsministeriets nye rejsevejledninger for Bulgarien kommer efter kritik fra flere politikere.

De har været utilfredse med, at mange unge danskere er taget til eksempelvis Sunny Beach for at feste, tilsyneladende uden at tage væsentlige coronahensyn.

/ritzau/