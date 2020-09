Selv om der er udsigt til en markant større regning for at køre i dieselbiler, så er det slet ikke ensbetydende med, at ejerne er klar til at sige farvel til de forurenende men pålidelige sejtrækkere.

Tværtimod fortæller en lang række dieselbil-ejere, at de nu forventer at holde fast i deres køretøj så længe som muligt.

»Selv om det skulle komme til at koste omkring 500 kroner mere om måneden, vil det stadigvæk ikke kunne svare sig ikke at køre diesel,« siger Michael Vejlstrup, der er ejer af en Opel Astra fra 2008.

Reaktionen kommer i kølvandet på Elbilkommissionens forslag til, hvordan bilparken i Danmark bliver forvandlet fra sort til grøn inden 2030.

Her lægges der op til, at det skal blive mellem 2.300 og 5.900 kroner dyrere årligt at tøffe rundt i en konventionel bil.

Samtidig vil nye elbilejere få en årlig støtte på 2.500 kroner i op til 10 år. Differencen mellem at være diesel- eller elbilsejer bliver altså anseelig.

Samtidig kommer et forventet værditab på dieselbiler.

Jan Lang, markedsanalytiker hos eBay/Bilbasen, regner med, at bytteværdien for en dieselbil – når ejerne på et tidspunkt skal anskaffe en grønnere bil – vil være faldet markant.

»Det medfører ikke så voldsomme forandringer som frygtet, men det er klart, at de markant brændstofforbrugende biler vil blive ramt af det her. Derfor er anbefalingen stadig, at man afhænder sin gamle dieselbil og skifter til en nyere model, da værditabene alt andet lige vil stige markant som følge af de foreslåede forandringer,« siger han.

Særligt forslaget om en forøgelse af brændstofafgifterne på én krone plus moms gør indtryk på Jan Lang. Merudgiften bliver til at tage og føle på.

»For en benzinbil med 15 km/l og 20.000 km kørsel er det lige under 2.000 kr. ekstra om året, og for en dieselbil, der kører 20 km/l og med 20.000 km kørsel, er det ca. 1.300 kr. ekstra om året,« siger han.

Tilbage står dog, at det bliver en betragtelig udgift for titusinder af danskere (der er omkring 400.000 ældre dieselbiler i Danmark) at anskaffe en elbil – især set i lyset af den faldende bytteværdi.

Tina Andersen kører VW Passat fra 2008. Hun er mor til to og er for tiden på dagpenge.» Jeg har ikke råd til at sælge den (nu med endnu mere tab) og købe en nyere bil med den situation, jeg er i lige nu. Bilen er i forvejen intet værd, men den kører så fint, og den er nysynet. Hvorfor skulle jeg dog skille mig af med noget så fantastisk, når jeg ikke kan få tilsvarende lige nu?«

Ligner en dummebøde

John Norris kører 24 km/l i sin Fiat Punto fra 2013. For ham er det urealistisk at finde penge til en grønnere bil.

»Det ligner noget af en dummebøde, vi er på vej til at få, men vi kan ikke lige finde penge i budgettet til at købe en ny bil – slet ikke så længe den gamle er helt fin til vores behov. Som vi ser det, får vi blot et ringere produkt, med mindre vi køber en Tesla, og det er ikke realistisk.«

Tina Andersen kører i en VW Passat fra 2008. Hun har heller ikke råd til en elbil.

»Jeg vil gerne beholde min bil, fordi de nye regler kommer til at betyde, at jeg slet ikke har råd til en anden bil til at fragte børnene til og fra skole i,« siger hun med henvisning til det forventede værditab.

For nogle dieselejere er det slet ikke ønskværdigt med en elmotor. Det skyldes elbilernes notoriske udfordringer med rækkevidden.

Rasmus Sørensen, der er ejer af en VW Polo fra 2012, kører så langt, at en elbil slet ikke er et alternativ.

»Jeg beholder min bil, fordi jeg kører omkring 3.500 kilometer om måneden. Dieselmotoren kører omkring dobbelt så langt som en benzinmotor kilometermæssigt i sin levetid, og derfor kan jeg simpelthen ikke skifte til en anden type motor,« siger han.

Brian Knudsen, der kører en Mercedes fra 2010, har samme syn på sagen.

Kommissionsformand Anders Eldrup under Kommissionen for grøn omstillings pressemøde i DGI-Byen i København, mandag 7. september 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix)

»Jeg vælger at fortsætte med at køre i min dieselbil, da det giver mig fleksibilitet i forhold til køreafstand. Jeg har ofte brug for at køre længere ture og vil i den forbindelse ikke være afhængig af opladninger undervejs,« siger han.

Elbilkommissionens formand, Anders Eldrup, erkendte ved fremlæggelsen af sine forslag, at den grønne omstilling i den foreslåede form vil ramme socialt skævt.

»Hvis man for alvor vil have elbiler ud på vejene, skal afgifterne på konventionelle biler op. Det rammer til en vis grad skævt i vores samfund, fordi det ikke er alle, som kan skifte til elbil på grund af prisniveauet,« sagde Anders Eldrup.

I dag ejes halvdelen af alle elbiler af de 10 procent rigeste i Danmark.

Kommissionen overleverer nu sine anbefalinger til regeringen, som starter forhandlingerne om et nyt afgiftsystem for personbiler.