Savner du en pause fra regnvejret, er du langt fra alene.

Det våde vejr udfordrer nemlig det store arbejde, der lige nu laves for at forhindre en potentiel miljøkatastrofe.

For snart tre uger siden skete der et jordskred i Randers ved jordbehandlingsvirksomheden Nordic Waste.

Jorden er forurenet, og derfor har man gjort alt, hvad man kan for at holde den væk fra et nærliggende vandløb.

Her var det særligt Alling Å, som myndighederne var bekymrede for, og siden tirsdag 19. december har Randers Kommune i samarbejde med entreprenører og beredskab arbejdet på at omlægge og rørlægge åen.

Men vandstanden i søen, der er skabt ved at opdæmme Alling Å, er stigende på grund af det våde vejr, og der er derfor behov for yderligere pumpekapacitet.

Det oplyser Randers Kommune i en pressemeddelelse.

»Pumpekapaciteten har på nuværende tidspunkt svært ved at følge med. Det er meget alvorligt, og vi gør alt, hvad vi kan,« siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune, i en pressemeddelelse.

Han tilføjer:

»Det, der foregår lige nu, er en kamp mod vandet, og derfor har vi igangsat en nødplan, der hurtigt og effektivt både skal udvide pumpekapaciteten, og samtidig etablerer vi et ekstra rør til transport af vandet.«

Kommunaldirektøren håber meget på, at der bliver mindre regnvejr det kommende dage.

»Vores forhåbning er, at vejrudsigten holder stik. Tørvejr gør nemlig den enorme arbejdsopgave med at forhindre en alvorlig miljøskade på Alling Å lettere,« siger Jesper Kaas Schmidt i pressemeddelelsen.

Det netop kommet frem, at virksomheden opsiger 30 medarbejdere på grund af jordskreddet.