En regnefejl på flere millioner kroner har nu kostet en kommunal chef sit job.

Oprindeligt troede Vordingborg Kommune, at underskuddet på arbejdsmarkedsområdet ville være på 22 millioner kroner. Det viste sig dog at være 18 millioner kroner større.

Det skriver TV 2 ØST.

Den regnefejl har nu fået konsekvenser for kommunens borger- og arbejdsmarkedschef Claus Holm Oppermann.

Med øjeblikkelig virkning er han stoppet i sin stilling.

For borgmester Mikael Smed (S) var den konsekvens uundgåelig:

»Der er begået så alvorlige og uacceptable fejl i denne sag, at det ikke kan undgås at få personalemæssige konsekvenser. Deruover må jeg konstatere, at der er behov for, at administrationen bliver skarpere på såvel budgetlægning som budgetopfølgning på dette område,« siger han ifølge TV 2 ØST.

Årsagen til det store underskud på 40 millioner kroner skyldes, at kommunen havde lagt et for optimistisk budget i forhold til, hvad den ville modtage i statsrefusion for udgifter på områder som sygedagepenge og dagpenge.