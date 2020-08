Lørdag morgen vajer regnbueflaget side om side med Dannebrog over Christiansborg.

Lørdag blev der for første gang flaget med regnbueflaget på Christiansborg.

Flaget er hejst i den ene af de to flagstænger, der står ved indgangen til Christiansborg. I den anden flagstang hænger Dannebrog.

- I dag vajer regnbueflaget foran Christiansborg, og vi har hejst det for at hylde mangfoldigheden, skriver Folketinget på Twitter.

Regnbueflaget debuterede i halvfjerdserne som et symbol på kampen for homoseksuelles rettigheder. I dag bruges det af flere organisationer som en hyldest af mangfoldigheden.

Flere politikere har udtalt sig kritisk om beslutningen om at hejse regnbueflaget over den danske parlamentsbygning.

Folketingsmedlem og medlem af præsidiet Pia Kjærsgaard skrev torsdag i et debatindlæg i Berlingske, at flagtraditioner på Christiansborg ikke skulle blive en politisk kampplads.

- Folketinget som landets parlament skal være neutralt sted. Derfor flager vi naturligvis med Dannebrog symbolet, der samler os som nation samt med andre landes flag i forbindelse med statsbesøg, skrev hun.

Sekretariatschef for Landsforeningen for LGBT+ rettigheder Susanne Branner Jespersen mener, at kampen for LGBT-personers rettigheder er så universel, at det giver mening at flage med regnbueflaget over Christiansborg.

- Det er jo ikke en politisk kampplads at flage. Man flager jo også med et FN-flag, når det er FN-dag, siger hun.

Et flertal i Folketingets ledelse, præsidiet, besluttede onsdag, at man ønsker at markere og deltage i fejringen af mangfoldighed og retten til at være den, man er.

- Jeg synes, tiden er kommet til, at Folketinget sender et signal om, at vi anerkender individets ret til at være den, man ønsker at være.

- På samme måde som demokratiet er for alle. Derfor har et flertal i Præsidiet besluttet at flage med Regnbueflaget lørdag den 22. august, sagde Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), om beslutningen.

/ritzau/