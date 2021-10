Der er regn til det meste af Aalborg i løbet af tirsdagen.

Find paraply og gummistøvler frem – der kommer formentligt kun mere regn i Nordjylland, forklarer Frank Nielsen, vagtchef ved DMI.

»Der kommer regn i mere end seks timer den kommende nat og onsdag. Der er udsigter til, at det måske ikke bliver helt så slemt, som først antaget i Vendsyssel, men der kommer helt sikkert regn i flere portioner, som trækker ind over landet,« forklarer han og fortsætter:

»Lige nu er der regn og tåge, men det bliver formentligt tiltagende i løbet af natten til onsdag.«

Nordjylland er nemlig en af de landsdele, hvor man kan regne med at få mest regn.

Derfor er der en klar opfordring fra DMI:

»I Nordjylland ville jeg anbefale, at man udskyder udendørsaktiviteter til torsdag.«

Men hvad kan du så kaste dig over af indendørsaktiviteter i de kommende dage, hvor du heldigvis ikke behøver gummistøvler og paraply?

1. Haraldslund

Hvis du ikke er blevet træt af vand udenfor, kan du passende aflægge Haraldslund et besøg i efterårsferiens regnfulde dage, hvor vandaktiviteterne foregår indendørs. Mandag-fredag er der blandt andet gratis familiesaunagus klokken 12 og 13, og derudover vil der være sjove konkurrencer i løbet af ugen.

2. DGI Nordkraft

I efterårsferien bliver DGI-hallen i Nordkraft til et stort spring-, motorik- og klatrelegeland for børn og barnlige sjæle. Du finder alt fra hoppepuder til trampoliner og klatrevægge i den store hal. Derudover kan der medbringes børn fra 10 år til Zumba onsdag i efterårsferien.

3. Aalborg Teater

Tirsdag i efterårsferien holder Aalborg Teater åbent hus med stort kostumesalg, rundvisninger, klæd-ud-rum, konkurrencer og meget mere. Det vil også være muligt at beøge teatrets værksteder, hvor der arbejdes på kommende forestillinger. Resten af efterårsferien vil du kunne opleve forestillinger som eksempelvis 'Fyrtøjet'.

4. Gigantium

Også i Gigantium kan du opleve saunagus for hele familien mandag, onsdag og fredag fire gange om dagen i familiesaunaen.

5. Nørresundby Idrætscenter

I Svømmeland er der skruet godt op for feriestemning! Relax-området er åbent, og så vil der være forhindringsbaner, vipper og badedyr. Der er familiegus, som afsluttes med årets førs gusmaraton fredag klokken 17.30.

6. Vikingemuseet Lindholm Høje

I efterårsferien kan du dekorere dit eget vikingevåben – dog foregår det i Ildsmagerens værksted, som er udenfor, så det kræver ophold i bygerne, og gummistøvler og paraply skal ikke pakkes for langt væk. Der er frit valg mellem sværd, stridsøkser, Thors-hamre og skjold, som alle er af træ og kan males med vandbaseret akrylmaling.

7. Café Ulla Terkelsen London

I Vestbyen kan du komme i tørvejr på Ulla Terkelsen, hvor der er mulighed for alt fra ansigstmalling til historiefortælling, musik og poesi til at udfylde den regnfulde start på efterårsferien.

8. Aalborg Streetfood

Der er gang i den populære streetfood-hal ude i Vestbyen. Den står blandt andet på skattejagt, græskarudskæring, live musik og hoppeborge – og så er der naturligvis lækker mad lige rundt om hjørnet.

9. Aalborg Bibliotekerne

Biblioteket er ikke kun til bøger. I efterårsferien kan du blandt andet opleve Skrallebang-koncert på biblioteket i Hasseris, lave nøgleringedyr på Trekantens bibliotek, og så kan du lave din helt egen tryllehat på Hasseris og Vejgaard biblioteket.

10. Indendørshygge derhjemme

Hvis du slet ikke gider at skulle ud i regnvejret de kommende dage, kan du heldigvis finde gode idéer til hyggelige indendørsaktiviteter på Pinterest og forskellige blogs.