DMI har aldrig tidligere målt så meget regn, som tilfældet har været i februar.

Februar har været den vådeste, DMI nogensinde har målt.

Søndag klokken 15 blev den hidtidige rekord for februar fra 2002 tangeret med 109,4 millimeter, og siden er der faldet yderligere regn.

Dermed er måneden den vådeste februar, siden DMI begyndte at måle i 1874. Det oplyser DMI.

- Det har været en februar, som egentlig ikke har været en vintermåned, men snarere en efterårsmåned.

- Det har været mildt, vådt og blæsende, og der har kun været ganske ubetydelig nattefrost, siger Trine Pedersen, der er vagtchef hos DMI.

Flere steder i landet har den massive regn gennem måneden medført oversvømmelser.

Åer og vandløb flyder over på grund af regnmængderne, og fordi vinden skubber rundt med vandet.

Andre steder samler vandet sig i mindre søer til gene for for blandt andet trafikanter.

Mellem Ribe og Gram ved Gelsbro er Ribe Landevej oversvømmet af cirka ti centimeter vand. Det kommer fra Ribe Å, som er gået over sine bredder.

I Silkeborg Kommune melder man om en såkaldt 100-årshændelse.

Ved slusen i Silkeborg fosser 48.000 liter vand forbi i sekundet. Og sådanne mængder vil statistisk set kun forekomme én gang på 100 år.

Nedbørsrekorden i februar kommer i forlængelse af flere andre vejrrekorder de seneste år. For eksempel blev 2018 den varmeste nogensinde i Europa.

Om det er klimaforandringerne, der forklarer rekorderne, vil Trine Pedersen ikke spekulere i.

- Det er svært at sige, om det skyldes klimaforandringer, men vi kan i hvert fald konstatere, at vi i den seneste periode har set, at vejret er blevet mere foranderligt, siger hun.

Hun fortæller, at der også er udsigt til regnvejr i resten af februar.

- Det ser ud til at fortsætte i samme spor. Der kan godt være enkelte dage med tørvejr, men ellers kommer der det ene lavtryk med nedbør efter det andet vestfra, siger Trine Pedersen.

/ritzau/