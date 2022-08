Lyt til artiklen

»Jeg synes, at det er fuldstændig gak og uforstående, at vi har en læge, som rigtig gerne vil yde og bidrage til vores samfund, som vi rigtig gerne vil have et samarbejde med på vores sygehus, og som vi mangler – at vi ikke kan få lov til det på grund af bureaukratiske regler.«

Sådan lyder det fra Mads Duedahl (V), der er regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Lægen, Mads Duedahl taler om, er 27-årige Hannah Pakes, der ikke kan blive læge i Danmark, fordi hun har britisk statsborgerskab. Den historie bragte B.T. søndag.

Og situationen er ifølge regionsrådsformand helt grotesk.

Mads Duedahl håber, at det bliver muligt at tilbyde Hannah Pakes et turnusforløb på Aalborg Universitetshospital, hvor hun allerede arbejder som lægevikar. Foto: Privatfoto Vis mere Mads Duedahl håber, at det bliver muligt at tilbyde Hannah Pakes et turnusforløb på Aalborg Universitetshospital, hvor hun allerede arbejder som lægevikar. Foto: Privatfoto

»Det er næsten tragikomisk,« fortsætter han.

Hannah Pakes er født af britiske forældre, men har boet i Danmark, siden hun var otte år. Selvom hun har færdiggjort både folkeskole og gymnasium, er det Storbritanniens exit fra EU, der spænder ben for hendes store drøm om at blive læge.

Hun arbejder allerede som lægevikar på Aalborg Universitetshospital, og mangler blot sit afsluttende turnusforløb, men det kan hun – trods ansættelsestilbud – ikke gennemføre i Danmark, da hun ikke længere er EU-borger efter Brexit.

»Fordi man går ud af EU, så er man åbenbart en dårligere læge, end man var før, man var i EU. Og for at toppe den her absurde historie, så handler det også om, hvor du er født, og ikke hvor du har din uddannelse,« siger Mads Duedahl og fortsætter:

Hannah Pakes arbejder som lægevikar på Aalborg Universitetshospital, men måske bliver et norsk hospital hendes næste arbejdsplads. Foto: Henning Bagger Vis mere Hannah Pakes arbejder som lægevikar på Aalborg Universitetshospital, men måske bliver et norsk hospital hendes næste arbejdsplads. Foto: Henning Bagger

»Så fødselssted betyder åbenbart mere, end hvor du har din uddannelse. Jeg tror ikke, at der findes nogen evidens for, at det er en klog beslutning at have den type retningslinje.«

Styrelsen for Patientsikkerhed, som i sidste måned afslog Hannah Pakes' ansøgning om en autorisation i Danmark – hvilket B.T. også har fået aktindsigt i, ser dog anderledes på sagen.

»EU-reglerne gælder for EU-borgere. Direkte anerkendelse efter EU-reglerne kræver både, at du er EU-statsborger og har taget din uddannelse i et EU-land. Efter Brexit skal borgere fra Storbritannien derfor søge efter reglerne for tredjelandsborgere, hvis de ønsker at opnå dansk autorisation,« lyder konklusionen i et skriftligt svar.

Styrelsen er dog ikke bekendte med de anderledes regler i Norge og EU-landet Sverige, hvor Hannah Pakes godt kan få sin nødvendige autorisation.

Hannah Pakes betalte selv for sin medicinuddannelse i Polen, men den kan hun ikke længere bruge i Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere Hannah Pakes betalte selv for sin medicinuddannelse i Polen, men den kan hun ikke længere bruge i Danmark. Foto: Privatfoto

»Vi har ikke kendskab til, at Sverige og Norge tolker EU-reglerne/Brexit-aftalen anderledes end Danmark, men der er forskelle i de nationale regler om lægeuddannelse i Danmark, Sverige og Norge, der kan føre til forskelle i sagsbehandlingen.«

Mads Duedahl vil nu forsøge at råbe politikerne på Christiansborg op, så de danske regler kan blive lavet om.

Da B.T. fanger ham over telefonen, er han i fuld gang med en mail, der skal sendes af sted til sundhedsminister Magnus Heunicke.

»For mig er det helt grotesk, at vi står i en situation, hvor vores sundhedsvæsen skriger på flere sundhedsmedarbejdere, og så er det så svært at rekruttere folk, der ret tydeligt er kompetente til opgaven,« siger Mads Duedahl.

»Ingen er uenige i, at hun kunne udfylde opgaven, og så er der alligevel nogle regler, der står i vejen. Det er der, hvor politik og bureaukrati bliver en hæmsko for, at vi tager os godt af mennesker.«

Tror du, at det er nok, at du kontakter ministeren?

»Det må vi jo se, men nu gør jeg opmærksom på det. Så må man jo håbe, at det giver en diskussion på Christiansborg om det, fordi jeg tror da ikke, at man er ubekendt om udfordringen med manglende arbejdskraft, både i sundhedsvæsenet og andre steder,« siger Mads Duedahl.

Regionsrådsformanden anerkender, at udenlandske lægers kvaliteter skal sikres inden ansættelse, men håber at gøre det lettere for hospitalerne at få læger ind, som har de rette kompetencer.