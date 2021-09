Koncerndirektøren i Region Midtjylland, Ole Thomsen, er endt i noget af en shitstorm efter et Facebook-opslag.

Her appellerer han til alle borgere om at udvise forståelse for situationen på regionens hospitaler.

I opslaget skriver koncerndirektøren, at regionens hospitaler er pressede efter flere måneders strejke blandt sygeplejerskerne og mange akutte patienter.

Og det skulle han aldrig have gjort.

Opslaget vakte efterfølgende stor vrede blandt sygeplejerskerne på blandt andet Aarhus Universitetshospital.

»Intentionen har nok været en anden, men det er virkelig uheldigt formuleret. Det lyder, som om han giver os sygeplejersker skylden for det hele. Det er virkelig mangel på situationsfornemmelse,« fortæller fællestillidsrepræsentant på Aarhus Universitetshospital Vibeke Bak og tilføjer:

»Lad mig sige det sådan, at tiltroen til den øverste ledelse kunne godt være bedre.«

Og nu sættes koncerndirektøren på plads af regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

»Når man inddrager strejken, så er det politisk, og det skal direktionen aldrig inddrage,« fortæller han og tilføjer:

»Hvis der er nogen, der skal køre det politisk, så er det mig, men det ville jeg aldrig have gjort, for det kan blive opfattet som at hænge en hel medarbejdergruppe ud, der helt legitimt har strejket.«

Derfor bad Anders Kühnau også som det første mandag morgen Ole Thomsen om at gå ud og fortælle, hvad intentionen har været.

Det førte til endnu et opslag, hvor koncerndirektøren var ude at præcisere, hvad han havde ment.

Men det er ikke godt nok, hvorfor Anders Kühnau nu føler sig nødsaget til at udtale sig offentligt.

»Det har ikke været tilstrækkeligt. Det er nødvendigt for mig at forklare, hvordan jeg ser på det. Jeg synes, de har begået en fejl,« fortæller han.

Hvordan skulle opslaget så have set ud ifølge dig?

»Intentionen med opslaget er rigtigt og sympatisk, men man behøver ikke nævne, hvorfor vi er under pres, for det er der mange årsager til. Det er nok at fortælle, at vi er under et pres,« fortæller han.