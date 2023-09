Engang drømte hun om at blive statsminister. Hun havde aldrig drømt om at blive kommunaldirektør. Annemarie Schou Zacho-Broe, 39 år, tiltrådte 1. juni chefposten for en af Fredericias største arbejdspladser, Fredericia Kommune. Foto: Peter Leth-Larsen Foto: Peter Leth-Larsen/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix