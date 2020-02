Danske Regioner byder ind med forslag til elevlofter forud for at regeringen ventes at fremlægge forslag.

Skal elevfordelingen på landets gymnasier sikres bedre, skal der være en begrænsning på, hvor mange elever nogle udvalgte gymnasier må optage.

Det mener de fem regioner, der derfor er blevet enige om at foreslå et maksimum for antallet af klasser og således elever på 23 gymnasier fordelt på fire regioner.

- Helt grundlæggende er formålet at bidrage til, at vi har en stærk decentral uddannelsessektor, så der ikke på grund af tilfældige udsving - eller søgning mod byerne i en periode - risikerer at være uddannelsesudbud, der må lukke helt.

- Og også at der er gymnasier, hvor man kan se unge, der afspejler sammensætningen af unge generelt og ikke kun unge med anden etnisk baggrund, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

Ifølge Stephanie Lose er der forskel på, hvilke problemer der ligger til grund for, at regionsrådene har set sig nødsaget til at foreslå elevlofter - også kaldet kapacitetslofter.

Således er det heller ikke alle indstillingerne, som er gjort med gymnasiernes samtykke, siger Stephanie Lose.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at når der er nogen, som får pålagt et kapacitetsloft, så er det svært at se, at alle nødvendigvis er enige i det.

- For så ville det ikke have været nødvendigt at pålægge loftet, så var det sket helt af sig selv, siger hun.

Antallet af gymnasier, regionerne indstiller, er to flere end for skoleåret 2019/2020 og 21 flere end for 2016/2017.

Årets indstillinger falder sammen med, at regeringen inden længe ventes at fremlægge en ny model for elevfordelingen på gymnasier.

I den forbindelse mener Stephanie Lose, at det vil være relevant at se på, at flere unge skal gå på det gymnasium, der ligger tæt på, hvor de bor.

Det er i hvert fald idéen bag nogle af de foreslåede gymnasier, siger hun.

- Nogle steder kan vi se, at hvis der ikke er flere, som går i gymnasium tæt på, hvor de bor, så risikerer gymnasiet helt at lukke.

- Og det betyder, at det førstevalg, som det heldigvis er for rigtig mange, at gå tæt på, hvor de er, risikerer helt at forsvinde for nogle, siger Stephanie Lose.

De 23 indstillinger er overleveret til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), som efterfølgende skal godkende det.

Med det kommende forslag fra regeringen håber Stephanie Lose dog også, at regeringen vil give regionerne mere ansvar for at finde løsninger for gymnasierne.

- Det giver mest mening, at det er beslutninger, der tages derude, hvor man kan have en tæt dialog med de unge, og hvor der er folk, som kender geografien, siger hun.

/ritzau/