Med en ny app-tjeneste skal patienter have mulighed for konsultation 24 timer i døgnet.

København. Det danske sundhedsvæsen skal i fremtiden være langt nemmere at komme i kontakt med for den almindelige dansker.

Det er i hvert fald idéen bag et nyt udspil fra Danske Regioner, der barsler med en massiv digital indsats, der skal gøre sundhedsvæsnet tilgængeligt 24 timer i døgnet - fra din smartphone.

Regionerne vil i 2019 lancere app'en "Min Sundhed", der skal fungere som en digital indgang for alle danskere, hvor man kan få et overblik over egne aftaler, sygdomshistorik og altså muligheden for digitale lægebesøg.

Og det er et vigtigt skridt for udviklingen af vores sundhedsvæsen, siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V).

- Vi synes faktisk, at det skal være lige så nemt at være patient eller pårørende i sundhedsvæsnet, som det er at være kunde i netbank eller mobilbank, siger hun.

- Vi bruger i forvejen vores smartphones til en række vigtige hverdagsfunktioner, så det er en naturlig udvikling. Vores sundhed skal også være digital og let tilgængelig.

Visionen i det regionale udspil er, at cirka hvert tredje besøg hos den alment praktiserende læge og på et hospitals-ambulatorium bliver digitalt.

Det er også tanken, at den digitale tilgængelighed vil være en gevinst for de pårørende.

Såfremt patienten giver lov, kan de pårørende via appen gives mulighed for overblik over patientens aftaler, ligesom den pårørende også kan få mulighed for at deltage via video i patientens konsultationer med sundhedsvæsnet.

Den nye indsats skal ses som en styrkelse af de tilbud, der eksisterer i dag, understreger Stephanie Lose og afviser, at der skulle være tale om en spareøvelse.

- For en stor del af borgerne, der ikke har komplekse forløb og hyppig kontakt med sundhedsvæsnet, kan det gøre tilgangen nemmere. Og samtidig kan vi tage os endnu bedre af de borgere, der har komplekse behov, siger hun.

- De ressourcer, der eventuelt kan frigøres, kan bruges på de borgere, der har særlige behov og svære forløb på tværs af sektorer.

/ritzau/