En hjemmeside, der siden 2016 har haft 800.000 besøgende i Region Syddanmark, rulles nu ud i hele landet.

Danske Regioner vil nu tilbyde rådgivning over nettet til børn og unge med psykiske problemer.

Det skriver avisen Danmark.

Initiativet er allerede rullet ud i Region Syddanmark, men overføres nu til de øvrige regioner.

Det skyldes blandt andet en eksplosiv stigning i antallet af børn og unge, der har ondt i livet.

Således var 35.000 børn og unge alene sidste år indskrevet i psykiatrien.

Og det kalder på en forebyggende indsats, mener Danske Regioner, der fra årsskiftet kobler sig på et rådgivende online-projekt, som i to år har kørt i Region Syddanmark.

Mindhelper.dk hedder rådgivningsportalen, som, siden den blev rullet ud i sommeren 2016, har haft 800.000 besøgende.

Formanden for sundheds- og psykiatriudvalget i Danske Regioner, Sofie Hæstorp Andersen (S), finder hjemmesidens besøgstal så opsigtsvækkende, at den elektroniske rådgivning bør udvikles og finansieres som et fælles regionalt projekt.

- Det er et udtryk for, at mange børn og unge oplever stress, angst og ensomhed, og at de bruger nettet til at finde hjælp og spørge til råds, siger hun til avisen Danmark.

- Men det er en jungle derude, og det, mindhelper.dk gør, er at udbrede et offentligt tilbud, hvor man kan få gode, faglige råd og hjælp til at håndtere de problemer, man slås med, tilføjer hun.

Selv om man i Region Syddanmark har haft gode erfaringer med projektet, så bryder man i landsforeningen Bedre Psykiatri ikke ud i jubel over, at det bliver rullet ud i hele landet.

- Der er intet at udsætte på hjemmesiden eller dens rådgivning som sådan. Men det er endnu et projekt, der sættes i gang, uden at man ved, om det vil have nogen virkning, siger foreningens formand, Knud Aarup.

/ritzau/