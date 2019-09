Topchef i regionerne har i kulissen orkestreret angreb på Styrelsen for Patientsikkerhed, viser mails.

Danske Regioner har i kulissen forsøgt at stække Styrelsen for Patientsikkerhed, som har til opgave at varetage patienternes sikkerhed på blandt andet danske sygehuse.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af mail og sms-beskeder, som avisen har fået indsigt i.

Angrebet fra Danske Regioner, der står for sygehusdriften i Danmark, er sket, efter at styrelsen har kritiseret tre regioner for at have undersøgt tusindvis af kvinder mangelfuldt for mulig brystkræft - i strid med nationale retningslinjer.

Samtidig har styrelsen offentligt stillet krav om genundersøgelse af de berørte kvinder og politianmeldt Region Sjælland og ledende medarbejdere i regionen.

Ifølge Jyllands-Posten er forsøget på at stække styrelsen igangsat af Erik Jylling, der er sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner.

Han skal angiveligt have forsøgt at få andre aktører i sundhedsvæsenet til at tale mod Styrelsen for Patientsikkerhed, som efter hans opfattelse farer for hårdt frem.

Ifølge avisen beskylder regionsdirektøren tilsynet for at kriminalisere læger og få dem til at forlade faget, fordi de føler sig "bortdømt".

Samtidig kaldes det "uetisk", at tilsynet har krævet genundersøgelser af mangelfuldt undersøgte kvinder, da man på den måde udsætter dem for unødig og skadelig røntgenstråling.

Styrelsen "optræder som 'sheriffen skyder på det hele', uden at forholde sig til det faglige indhold", skriver Erik Jylling i en mail til direktøren i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, hvor han beder organisationen dæmpe kritikken af regionerne.

Advokat Karsten Høj, formand for Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret, siger til Jyllands-Posten:

- Det ser ikke kønt ud udefra. Det er udtryk for en uheldig kultur og meget problematisk, at regionerne på denne måde forsøger at kompromittere patienttilsynet.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, siger til avisen, at hun er rystet over "forsøget på at miskreditere Styrelsen for Patientsikkerhed og lukke munden på Kræftens Bekæmpelse".

- Det er udtryk for en syg embedsmandskultur, siger hun.

Erik Jylling har ikke ønsket at svare på Jyllands-Postens spørgsmål.

Styrelsen for Patientsikkerhed afviser desuden kritikken fra regionerne, som den karakteriseres i mailkorrespondancerne.

/ritzau/