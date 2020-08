Der er ifølge regionerne brug for et mere enkelt testsystem, hvor praktiserende læger spiller en større rolle.

Der er brug for at gentænke og skabe et mere enkelt system til at varetage coronatest af danskerne.

Et system, hvor de praktiserende læger står for en større del af testningen end nu.

Sådan lyder det fra Danske Regioner i et nyt udspil.

- Nu må vi gentænke hele vores test-setup til en mere robust konstruktion, hvor der er test til de mange, der gerne vil testes uanset årsag.

- Og det vil kræve en markant øget kapacitet, som der lige nu arbejdes på - men også fordi det skal give mening, så borgeren bedre kan navigere i det, siger Stephanie Lose (V), regionernes formand, til Politiken.

Som det er nu, er der et sundhedsspor, hvor personer med symptomer på coronavirus bliver testet på sygehuse.

Så er der også et samfundsspor, hvor personer uden symptomer bliver testet i hvide telte, som drives af Testcenter Danmark.

Regionerne vil samle de to testsystemer i ét. Og som noget helt nyt skal langt flere praktiserende læger aktiveres til både at vurdere og coronateste borgere, børn og voksne i lægernes egne klinikker.

Som systemet er nu, har personer med symptomer på corona ingen adgang til lægepraksis.

Kontakten mellem lægen og patienten foregår på telefonen, hvor lægen så kan vælge at henvise personen til en test på sygehuset.

Regionerne mener, at de praktiserende læger fremover skal stå for en hel del af coronapodningerne.

- Det er vores ønske, at man laver et setup med de praktiserende læger, hvor borgere kan blive set i eksempelvis ydertider af lægens åbningstider, og hvor man selvfølgelig tager forholdsregler med rengøring, værnemidler og så videre.

- Men hvor lægen også kan pode folk med symptomer, og som måske er syge af coronavirus, siger Stephanie Lose.

/ritzau/